منتخب الجوجيتسو يدشن معسكره المغلق مع فحص طبي شامل

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

تدشن منتخبات الجوجيتسو " ناشئين – شباب – كبار" معسكرها التدريبي المغلق اعتباراً من الغد، بفندق نادي ضباط القوات المسلحة، وسيخضع كافة اللاعبين للفحوص الطبية اللازمة من أجل التأكد من خلوهم من أي إصابات فيروسية مع الحفاظ على مسافات التباعد الاجتماعي بينهم، ثم تسليم كل منهم غرفته المجهزة بالفندق والتي سيعزل فيها انتظارا لنتائج الفحص التي ستشرف عليها الجهات الصحية المختصة واتحاد الإمارات للجوجيتسو.

الأول في آسيا

وسيكون منتخب الجوجيتسو هو الأول في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وآسيا الذي سيقيم معسكرا مغلقا بعد توقف النشاط في الشهرين الأخيرين، حيث تضم قائمة منتخبات الناشئين والشباب والرجال 43 لاعبا، بواقع 19 لاعبا لمنتخب الناشئين هم محمد سالم الكعبي وعمار حمد الظاهري تحت 46 كجم، ومحمد سعيد الكتبي وسيف عدنان آل علي وعمر علي السويدي في وزن تحت 50 كجم، ومحمد أحمد العامري تحت 55 كجم، ومايد سعيد الشحي وعبدالعزيز الكعبي وفراج العولقي تحت 60 كجم، ومهير سلطان الصرومي و خالد محمد الشحي ومانع علي المرزوقي في وزن تحت 66 كجم، ومهدي العولقي وعبدالرحمن الشمري في وزن 73 كجم، وزايد عيسى المهري و سلطان محمد الكعبي و سعيد حمد الكبيسي في وزن 81 كجم، وهزاع محمد وحامد الهنائي في وزن 81 كجم.

بالإضافة إلى منتخب الشباب والكبار الذي يضم 24 لاعبا هم خالد بن شملان و علي سيف الغيثي وأحمد الزعابي و حمد نواد و عبيد سالم الكعبي وزايد الكثيري و سالم سلطان الظاهري و خليفة نصرتي و سعيد المزروعي في وزن 56 كجم، وسيف ذيبان وعمر الفضلي في وزن 62 كجم، و سلطان الحوسني ومحمد السويدي وسلطان علي العويس و سعيد محمد بن فهد في وزن 69 كجم، و سالم مبارك زايد و سيف سالم القبيسي وهزاع القبيسي في وزن 77 كجم، و علي حسن البناي وسعيد احمد الحاج في وزن 85 كجم، وعبدالله الكبيسي وفيصل الكتبي و عبيد خالد الحوسني و سلطان خميس العامري في وزن 94 كجم.

فيما يضم الجهاز الفني للمعسكر الرمضاني كل من رامون ليموس ومارسيلو نونز وإدواردو داسيلفا وصامويل اراوجو و بابلو ديزيرو و ميشيل مايا وإبراهيم الحوسني و محمد القبيسي.

من ناحيته أكد مبارك صالح المنهالي مدير الإدارة الفنية أن اتحاد الإمارات للجوجيتسو يتعامل بإيجابية مع كل المعطيات، وأنه يحرص دائما على أن يكون في المقدمة بالأفكار والمبادرات التي ترفع من الروح المعنوية وتبث الروح الإيجابية في المجتمع، مع الحرص الشديد على توفير أعلى درجات الوقاية بأعلى المعايير المعتمدة للاعبين والمدربين والإداريين لأنهم أهم ما نملك.

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