إلغاء أولمبياد طوكيو بحال عدم السيطرة على كورونا في 2021

سيُلغى أولمبياد طوكيو، المؤجل من 2020 إلى صيف 2021 بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، بحال عدم السيطرة على الجائحة العام المقبل، بحسب ما أعلن رئيس اللجنة المنظمة الثلاثاء.
وفي مقابلة مع "نيكان سبورتس"، قال يوشيرو موري انه لا يمكن تأجيل الألعاب أبعد من 2021 إذا لم ينته الوباء "في هذه الحالة سيُلغى"، مشيراً إلى استحالة ارجائه مرة جديدة.
واضطر المنظمون اليابانيون تحت ضغط كبير من الرياضيين، الاتحادات الرياضية ثم اللجنة الاولمبية الدولية إلى تأجيل الالعاب في مارس الماضي لمدة سنة، لتصبح مقررة في 32 يوليو 2021.
وعما اذا كان وارداً تأجل الاولمبياد مرة جديدة إلى 2022 بحال استمر تهديد فيروس كورونا المستجد حتى العام المقبل، كان موري قاطعا "لا".في هذه الحالة سيُلغى".
وقال موري ان الألعاب ألغيت سابقاً في زمن الحرب، وقارن المعركة مع كورونا بـ"قتال عدو غير مرئي". وبحال احتواء الفيروس بنجاح "سننظم الالعاب بسلام الصيف المقبل" بحسب ما أضاف رئيس اللجنة المنظمة "الانسانية تراهن على ذلك".