«البيان الرياضي» ينعى محمد طه

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

ينعى القسم الرياضي بصحيفة «البيان»، الإعلامي الكبير محمد أحمد طه رئيس تحرير مجلة «العاديات»، عضو اللجنة المنظمة لسباقات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للخيول العربية، الذي رحل عن دنيانا أول من أمس، في هذه الأيام المباركة، عقب صراع طويل مع المرض.

وكان الفقيد أحد مؤسسي مجلة «العاديات»، وأحد رواد صحافة سباقات الخيل والفروسية بالدولة والمنطقة، وقد أسهم لسنوات طويلة، بقلمه وفكره، في مسيرة مركز معلومات دبي لسباق الخيل، كما أسهم في مسيرة تطوير ونهضة سباقات الخيل بدولة الإمارات.

كما عرف الفقيد بطيبة القلب ودماثة الأخلاق، ما خلّف ذكرى طيبة في نفوس الجميع، وعدداً من القصص الجميلة التي لا تنسى، والخالدة في الذاكرة.

وتتقدم أسرة «البيان الرياضي»، بخالص العزاء والمواساة، إلى أسرة الفقيد، وعلى رأسهم الزميل طه أحمد مدير تحرير مجلة «العاديات»، وأبناء الفقيد، وكذلك الزملاء في مجلة «العاديات»، ونحن على يقين بأنهم سوف يواصلون المسيرة التي بدأها الراحل منذ سنوات طويلة.

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