«كورونا» يخلط أوراق «اليد» القارية والدولية

المصدر: (دبي - فائز بجبوج )

كشف صالح محمد بن عاشور، الحكم والمحاضر والخبير الدولي لكرة اليد، عضو لجنة التحكيم والقوانين في الاتحاد الدولي رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي أن انتشار فيروس «كورونا» في أغلب دول العالم، خلط أوراق خطط وأجندة البطولات القارية والدولية، مشيراً إلى أن الوباء العالمي، تسبب في تأجيل 5 بطولات على المستوى الآسيوي، وهي تأجيل دراسات الحكام للترقية للشارة الدولية، وكان مقرراً لها من 25 - 31 مارس الماضي بالكويت، وإرجاء أربع بطولات، هي: البطولة الآسيوية التاسعة للناشئين تحت 19 سنة، والمحدد لها من 15 - 26 أغسطس المقبل في كازاخستان، إلى جانب البطولة الآسيوية الـ 17 للشباب والمؤهلة لبطولة العالم بالمجر 2021، والتي كان مقرراً لها من 10 - 21 يوليو المقبل، في إيران، وتصفيات بطولة العالم للناشئين والناشئات الشاطئية، التي كان مقرراً لها من 1- 10 مارس الماضي في تايلاند، وتأجلت إلى سبتمبر المقبل، وكذلك تأجلت تصفيات بطولة العالم للأندية للسيدات بالصين، وكان محدداً لها من 28 أغسطس إلى 4 سبتمبر المقبلين في كازاخستان، وعلى الصعيد الدولي، تأجلت 4 بطولات .

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