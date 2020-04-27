«الجوجيتسو» يدشن مبادرة «oss» التطوعية

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

دشن اتحاد الجوجيتسو مبادرة «oss» للتطوع الخاصة بتأسيس فريق دائم من المتطوعين، للمساهمة في تقديم الخدمات العامة للمجتمع الإماراتي في كل المناسبات الوطنية.

وتأتي تلك المبادرة من منطلق حرص الاتحاد على أن يكون دائماً في الصفوف الأولى لمواجهة التحديات كافة، والوجود الفعال في كل المناسبات الوطنية، لا سيما أن رياضة الجوجيتسو باتت الأوسع انتشاراً في الدولة على صعيد عدد ممارسيها في المدارس والأندية والأكاديميات والشرطة والقوات المسلحة، والذي تجاوز 170 ألف لاعب ولاعبة في مختلف الأعمار، والاسم الذي تم اعتماده لهذا الفريق مكون من ثلاثة أحرف هم «oss»، وهي كلمة معروفة لكل ممارسي رياضة الجوجيتسو، حيث إن حرف «o» اختصار للتفاؤل والإيجابية وحرف «s» الأول اختصار للتعاون والدعم والإصرار، و«s» الثاني اختصار لقوة الإرادة والمثابرة والإصرار على النجاح.

قيم الرياضة

وأكد عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو أن الرياضة بشكل عام، والجوجيتسو على وجه التحديد تحمل الكثير من القيم، في مقدمتها العطاء والشجاعة والتحمل والانضباط، وأن الرياضيين عليهم دور كبير في مواجهة التحديات كافة في مجتمعهم، مشيراً إلى أن اتحاد الجوجيتسو وكل منتسبيه اعتادوا على أن يكونوا في الخطوط الأمامية بالمناسبات جميعها.

وقال الهاشمي: «كل تحد ينطوي على فرصة نجاح، وعلينا أن نتمسك بالأمل دائماً وأن نبعث الروح الإيجابية لدى الناس والرياضة يجب أن تستعيد نشاطها في أقرب وقت، لكن وفق ضوابط وإجراءات تحافظ على الجميع من لاعبين ومدربين وحكام وجمهور بأعلى معايير السلامة، من خلال التنسيق مع الجهات المختصة، ونحن في اتحاد الجوجيتسو طبقنا نظام التدريب عن بعد، منذ 6 أسابيع، وحقق نجاحاً كبيراً وليس لدينا مانع من إخضاع لاعبي المنتخب للفحوص الطبية، والتأكد من سلامتهم ثم إدخالهم في معسكر مغلق بأحد الفنادق، تتوافر فيه الرعاية الصحية الشاملة للكشف على اللاعبين بشكل يومي، مع الحرص على تدريبهم في أماكن مفتوحة، وبعد مرور أسابيع عدة يمكننا أن نقيم بطولة لهم، لأنهم سيكونون قد تم عزلهم بشكل كامل مع أجهزتهم الفنية والطبية، ولن يسمح لهم بالخروج من المعسكر بالتأكيد، كما أنه لن يسمح للجمهور بالحضور.

استرداد الرسوم

من جهة أخرى، أعلن اتحاد الجوجيتسو عن إعادة رسوم التسجيل في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو إلى جميع فئات اللاعبين، الذين كان مقرراً مشاركتهم في البطولة، وقاموا بالتقدم بطلب استرداد الرسوم، من خلال قنوات الاتحاد المتاحة.

وكان الاتحاد قد أعلن الشهر الماضي عن تجميد وتأجيل جميع البطولات والأحداث، التي تندرج تحت مظلته حتى إشعار آخر، وذلك تماشياً مع الجهود المحلية والعالمية في مكافحة انتشار وباء فيروس «كورونا».

وأكد أنه يطبّق أعلى معايير التميز والشفافية في ممارساته المختلفة، وأنه منذ اليوم الأول للإعلان عن تأجيل البطولة، شكّلت إعادة رسوم التسجيل للاعبين المشاركين أولوية، وقد أنجزت المهمة بشكل كامل، وفي فترة زمنية قياسية.

وقد عبر العديد من اللاعبين الذين سجلوا في البطولة، وتقدموا بطلب استرداد رسوم التسجيل عن امتنانهم الكبير للاتحاد، وتجاوبه السريع مع اللاعبين وطلباتهم، آملين في أن تكون عودتهم إلى بساط البطولة في أقرب وقت ممكن.

شفافية ونزاهة

وتسهم هذه المبادرة من اتحاد الجوجيتسو، وما تتسم به من شفافية ونزاهة في ترسيخ الثقة المتبادلة بين اللاعبين والاتحاد، وكونها نتيجة حتمية يحرص اللاعبون على الوجود في البطولات، التي ينظمها الاتحاد. ولقد حافظ الاتحاد على مد جسور التواصل مع مجتمع الجوجيتسو من لاعبين وأكاديميات خلال الشهرين الماضيين، وتعامل مع مختلف الاستفسارات المرتبطة بتأجيل بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو بمنتهى الدقة والاحترافية.

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