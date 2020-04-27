( UFC) يقدم نزالات لعشاق الفنون القتالية

المصدر: (لاس فيغاس- البيان الرياضي)

أعلن اتحاد يو إف سي (UFC) للفنون القتالية المختلطة، عن تنظيم واحدة من أكبر سلاسل النزالات في تاريخها الحديث، أبرزها نزال مرتقب، يجمع بين توني فيرغسون المصنف أولاً للوزن الخفيف، وجوستين غايثجي على اللقب العالمي المؤقت للوزن الخفيف، وفي اللقاء الرئيسي الثاني، يعتزم هنري سيخودو تأكيد حضوره القوي كونه أهم بطل يو إف سي لوزن الديك على الإطلاق، حيث يتطلع لهزيمة دومينيك كروز الحائز اللقب مرات عدة، وستكون هذه النزالات المرحلة الأولى لفعالية من ثلاث مراحل، تُقام في حلبة فايستار فيتيرانز ميموريال أرينا بمدينة جاكسونفيل في ولاية فلوريدا، أيام 9 و13 و16 مايو المقبل على التوالي، وسيتم الإعلان عن النزالات التالية خلال موعد لاحق، ولن يكون حضور هذه النزالات متاحاً أمام الجمهور، وسيقتصر الحضور على الموظفين الأساسيين فقط.

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