محاضرة افتراضية لمنتخب المبارزة

المصدر: (أبوظبي - وام)

أكدت استشارية التغذية، لبنى علي الحلواني أخصائية العلوم والتدريب واللياقة البدنية، بمركز التربية الرياضية الشرطية، في القيادة العامة لشرطة أبوظبي أن نمط الغذاء الصحي للرياضي في شهر رمضان، له تأثير كبير على المستوى البدني والمهاري، وقيمة أكبر على معدلات تطور الأداء، وأن الشهر المبارك من الممكن أن يكون فرصة مثالية للوصول إلى الوزن المثالي، والحفاظ على اللياقة والمرونة البدنية حتى في ظل التدريبات المنزلية.

جاء ذلك في محاضرتها الافتراضية بعنوان «التغذية الصحية للرياضيين في رمضان»، التي قدمتها للاعبي ولاعبات منتخب الإمارات للمبارزة، بحضور الدكتورة هدى المطروشي الأمين العام للاتحاد، وإبراهيم خالد مدير الاتحاد.

وأكدت الدكتورة هدى المطروشي أن المبادرة تأتي ضمن استراتيجية الاتحاد، لاستثمار المرحلة الحالية في تحقيق أكبر استفادة للرياضيين من خلال برامج التدريب والعمل عن بعد.

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