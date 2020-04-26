«عبدالله وفاطمة كلبت» يتحديان كورونا بالغولف

المصدر: دبي - فايز بجبوج

تحدى لاعب المنتخب الوطني لأشبال الغولف عبدالله كلبت، وشقيقته فاطمة، الظروف التي فرضها انتشار فيروس «كورونا»، والبقاء في المنزل التزاماً بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس التاجي، بإنشاء ملعب مصغر للغولف في حديقة منزل والدهما علي كلبت في دبي، هدفا من خلالها إلى الحفاظ على الحد الأدنى من مستوياتهما المهارية، سواء على صعيد تسديد الكرات إلى الحفر، أو الضربات الطويلة، ريثما تنتهي الفترة الحالية، والعودة الفعلية إلى تدريبات الأندية على الملاعب الخارجية، والإعداد لخوض منافسات الموسم.

الحرص على التواصل

وقال عبدالله كلبت (11 عاماً)، إن الابتعاد لفترة طويلة عن ممارسة تسديد الكرات والجوانب الأخرى من اللعبة، تضعف بصورة عامة لاعبي الغولف، وتتطلب منهم لاحقاً مجهودات مضاعفة لعودة حساسية اللعب لديهم، في تسديد الكرات الطويلة والقصيرة باتجاه الحفر، ومن هنا جاءت مبادرة الوالد في تلبية رغبتي أنا وشقيقتي فاطمة، ومساعدتنا في الحصول على الحد الأدنى من التدريبات المهارية، بجلب المعدات اللازمة إلى حديقة المنزل وإقامة ملعب مصغر يساعدنا في الاستمرارية بالتدريبات إلى حين العودة إلى التدريبات الفعلية في الأندية وملاعب الغولف.

تشجيع الأهل

بدورها قالت فاطمة كلبت (7 سنوات) ببراءة الأطفال، إن حرص الوالد على مساعدتنا في الاستمرار بالتدريبات، رغم الظروف الراهنة التي فرضها الحجر المنزلي على الرياضيين بشكل عام، ولاعبي الغولف على وجه التحديد، كان وراء مبادراته في تثبيت الشباك وجلب المعدات الخاصة باللعبة، بما يمنحنا القدرة على مواصلة التدريبات بما يضمن لنا الحد الأدنى في الحفاظ على دقة التسديد التي تمثل حجر الأساس في هذه الرياضة.

الوالد: أبناؤنا رهاننا

وعلق الوالد علي كلبت، على تلبية رغبته أبنائه بقوله: «شغف أبنائي في اللعبة الذي قادهم على مدار السنوات الماضية في حصد الإنجازات على صعيد لعبة الغولف، هو ذاته الذي دفعني إلى تلبية رغبتهم، وتحويل أجزاء من المنزل وساحته الخارجية إلى ملعب غولف مصغر، خصوصاً أن هذا الشغف الذي بدأ مع عبد الله وقاده إلى حصد الإنجازات، كان وراء جذب شقيقته فاطمة للانخراط وممارسة اللعبة قبل أن تحقق فبراير الماضي لقبها الأول».

مسيرة النجاحات

سطع نجم «عبدالله وفاطمة كلبت» في العامين الأخيرين، كمشروع نجمين واعدين في لعبة الغولف، بعدما أظهرا الموهبة التي يتمتعان بها، إلى الانخراط تدريجياً في الأندية تحت إشراف نخبة المدربين، واتبعت بإنجازات لافتة ومن أبرزها احتفاظ عبدالله وللعام الثاني على التوالي بلقب بطولة سوق دبي الحرة للغولف مطلع العام الجاري، واتبعها في شهر فبراير بمركز وصافة كأس صاحب السمو رئيس الدولة عن مرحلته العمرية، ليسجل الشهر ذاته حصد فاطمة لأول ألقابها، بالفوز بكأس الجولة الافتتاحية في موسم «الميدالية الوطنية الشهرية» عن فئة اللاعبين الصغار.

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