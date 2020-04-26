توصيل الطلبات أفضل تدريب في زمن «كورونا»

المصدر: روما - أ ف ب

تدريبات في خدمة المجتمع في زمن كورونا، هذا ما نجح فيه الدراج الإيطالي المحترف أومبرتو مارينغو الذي كان يستعد للمشاركة في طواف إيطاليا للدراجات الهوائية، لكن فيروس كورونا المستجد بعثر أوراقه، ولكي يبقى مفيداً ويحافظ على لياقته، عمد أومبرتو مارينغو إلى ممارسة خدمة توصيل الطلبات على دراجته.

ويقوم مارينغو بجولته وتتضمن بين 20 و30 خدمة توصيل من ثلاثة متاجر في كولينيو، وذلك لمسافة يومية بين 50 و60 كيلومتراً وصلت إلى سبعين كيلومتراً أحياناً، يقول: «الزبائن مندهشون، خصوصاً أنني أحاول دوماً الصعود على السلالم بدلاً من المصعد لكي أتدرب أكثر».

وشرح مارينغو الفكرة قائلاً: «أردت تناول المثلجات، وبالبحث على الإنترنت وجدت متجراً يقدم خدمة التوصيل إلى المنازل وتساءلت عما إذا كان يمكنني العثور على أشخاص يحتاجون إلى من يؤمن لهم خدمة التوصيل. تحدثت مع رئيس البلدية، وقال لي إنها فكرة جيدة، وهكذا بدأ كل شيء».

وتابع: الهدف الأساس أن أكون مفيداً لمجتمعي وبيئتي.