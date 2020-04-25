جانجادهاران بطل«تحدي الطواف الافتراضي»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

فاز المتسابق الهندي ساجين جانجادهاران بالمركز الأول في منافسات «تحدي الطواف الافتراضي» للدراجات الهوائية، الذي أطلقه مجلس دبي الرياضي ضمن حملة «مضمارك في بيتك»، التي تهدف إلى تحفيز الجمهور على ممارسة رياضة الدراجات الهوائية داخل المنزل، وذلك في إطار مبادرته الرائدة «خلك نشيط، وخلك سليم be fit, be safe».

وتوج جانجادهاران بلقب التحدي الأول من نوعه بعد إنهائه مسافة السباق كاملة في أسرع زمن، متفوقاً على أكثر من 500 متسابق شاركوا في التحدي على مدار 5 أيام، كما أنه استمر في القيادة في بعض المراحل ليتخطى المسافة التي حددت للسباق، لتصل المسافة التي قادها إلى 154.2 كيلو متراً، وجاء كريس دا أميليو في المركز الثاني، فيما حل بابو بي دي في المركز الثالث.

وفي المراكز التالية فاز جايسون ستوت بالمركز الرابع، وحصل علي المرزوقي على المركز الخامس، وحل صلاح الزنبجي في المركز السادس، وجاء سامي أنيس في المركز السابع، وأحمد الرازي في المركز الثامن، وإيمانويل ديل روزاريو في المركز التاسع، وخلود الظاهري في المركز العاشر.

جوائز

وخصص مجلس دبي الرياضي جوائز للفائزين بالمراكز العشرة الأولى في مجموع مراحل السباق والمقدمة من «سايكل هب»، حيث يحصل الفائز بالمركز الأول على دراجة آليز المتخصصة للمحترفين، فيما يحصل الفائز بالمركز الثاني على 6 خدمات صيانة للدراجة من الباقة الذهبية لسايكل هب، ويحصل الفائز بالمركز الثالث على الحذاء الفاخر من نوع s-works road 7 المخصص لسباقات الدراجات الهوائية، كما يحصل الفائز بالمركز الرابع على خوذة رأس من نوع بريفيل المخصصة للدارجات الهوائية، ويحصل الفائز بالمركز الخامس على خدمات ممتاز من سايكل هب، فيما يحصل الفائزين من المركز السادس حتى المركز العاشر على حقيبة أدوات صيانة الدراجات الهوائية.

وامتد السباق إلى مسافة 114.1 كيلو متراً، توزعت على 5 مراحل مختلفة هي القدرة، ند الشبا، حتا، جميرا، وحديقة مشرف، وأقيمت منافسات كل مرحلة من الساعة الخامسة مساء حتى الساعة الثامنة مساء من كل يوم خلال الفترة من 19 إلى 23 أبريل، وشكلت كل مرحلة من المراحل ذات المسافة التي يمتد إليها المضمار الحقيقي، حيث عرضت أمام المتسابق خريطة المضمار، التي تظهر له مكانه الافتراضي على المضمار الحقيقي أثناء قيادة الدراجة الهوائية حسب سرعته.

مراحل

وتضمن السباق 5 مراحل هي: المرحلة الأولى «القدرة» بلغت مسافتها 85 كيلو متراً، المرحلة الثانية «ند الشبا» وبلغت مسافتها 8.2 كيلو مترات، المرحلة الثالثة «حتا - الحلقة الخضراء» امتدت مسافتها إلى 8.5 كيلو مترات، المرحلة الرابعة «جميرا كايت بيتش» امتدت لمسافة 8 كيلو مترات، والمرحلة الخامسة «حديقة مشرف» امتدت لمسافة 4.4 كيلو مترات.

وتمت المنافسة عبر تطبيق دبي للدراجات الهوائية، الذي أطلقه مجلس دبي الرياضي على كل متاجر التطبيقات للأندرويد والآيفون، والذي يتضمن العديد من مسابقات الدراجات الهوائية الأخرى، ويتيح الفرصة لمشاركة هواة هذه الرياضة الشائقة من المحترفين والمبتدئين، ويمكن تشغيله على الهواتف الذكية، ويتوافق مع كل الساعات الذكية والأجهزة اللوحية.

وكان مجلس دبي الرياضي قد أطلق «تحدي سباق السبرينت» (تحدي السرعة)، الذي كان عبارة عن مرحلة تمهيدية لـ«تحدي الطواف الافتراضي» وتنافس فيه هواة الدراجات الهوائية على مسافة 2.1 كيلو متر، وفاز فيها خالد الفارسي بالمركز الأول بعد إنهائه السباق في 4 دقائق و6 ثوان، وجاء عبدالرحمن الكعبي في المركز الثاني بعد إنهائه السباق في زمن قدره 5 دقائق وثانية واحدة، وحل غيث الفلاسي في المركز الثالث بعد إنهائه السباق في زمن قدره 6 دقائق و7 ثوان.

ويواصل مجلس دبي الرياضي إطلاق مبادراته الرائدة، والتي تهدف إلى تشجيع مختلف فئات المجتمع على مواصلة التدريبات الرياضة.