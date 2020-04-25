"الآسيوي" يؤجل بطولة ناشئي اليد التاسعة

المصدر: دبي - فائز بجبوج

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة اليد تأجيل إقامة البطولة الآسيوية لناشئي كرة اليد تحت 18 سنة والتي كان مقرراً لها خلال الفترة من 15 ولغاية 26 أغسطس 2020 في كزاخستان، والمؤهلة لكاس العالم في اليونان 2021.

وجاء هذا التأجيل ضمن إجراءات العديد من التعديلات والتغيرات على روزنامة المسابقات القارية القادمة، بعد انتشار فيروس كورونا الذي تم تصنيفه كوباء عالمي، حيث اضطر الاتحاد الآسيوي للعبة إلى تأجيل البطولة الآسيوية السابعة عشرة للشباب المؤهلة لبطولة العالم – المجر 2021، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 10 حتى 21 يوليو 2020 في مدينة شيراز الإيرانية، إضافة إلى تأجيل دراسات حكام للترقية للشارة الدولية GRTP 2020 في الكويت، وتأجيل تصفيات بطولة العالم للناشئين والناشئات لكرة اليد الشاطئية 2021 حتى سبتمبر القادم في بانكوك.