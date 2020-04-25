بروموتي ينضم لمبادرة "خلك نشيط، وخلك سليم"

المصدر: دبي - البيان الرياضي

انضم الإيطالي فيتوريو بروموتي نجم الاستعراض في الدراجات الهوائية، إلى قائمة النجوم العالميين الذين يدعمون مبادرة التدريب في المنزل "خلك نشيط، وخلك سليم" ، "be fit, be safe " التي أطلقها مجلس دبي الرياضي لتحفيز أفراد المجتمع على البقاء في البيت ضمن الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتواصل مبادرة "خلك نشيط .. وخلك سليم" انتشارها عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة مع زيادة التفاعل الجماهيري المحلي والعالمي مع هذه المبادرة الرائدة التي تستهدف جميع مكونات المجتمع من مختلف الأعمار والجنسيات.