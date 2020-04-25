تايسون يفجر مفاجأة ويخفي موعدها

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن أسطورة الملاكمة مايك تايسون، في قرار فاجأ به الملايين من عشاقه ومتابعيه، أنه ينوي العودة إلى الحلبة، حيث سيخوض نزالات استعراضية لأغراض خيرية.

وقال تايسون صاحب الـ 53 عاما، بطل العالم السابق في الوزن الثقيل، إنه يخضع لتدريبات مكثقة من أجل الاستعداد لـ 4 مباريات استعراضية.

وتعود آخر مباراة للملاكم الأمريكي إلى يونيو 2005، عندما خسر أمام كيفن ماكبرايد.

وقال تايسون في كلمة مباشرة بحسابه على موقع "إنستغرام"، أمس الجمعة، إنه بدأ بالفعل حصصا تدريبية، مضيفا: "كنت أتدرب خلال الأسبوع الماضي. هذا كان صعبا. جسدي يؤلمني من ضربات القفاز".

وتابع: "كنت أتدرب وأحاول أن أعود إلى الحلبة. أعتقد أنني سأنازل أحدا في مباريات استعراضية. أريد أن أذهب إلى صالة الألعاب الرياضية وأعود إلى الشكل اللائق لخوض 3 أو 4 مباريات لأغراض خيرية".

وكشف تايسون أنه سيخصص دخل مباريات لمساعدة المشردين أو ضحايا المخدرات، لكنه لم يوضح موعدا مقترحا لنزالاته، وفق "سكاي نيوز عربية".

وأصبح تايسون أصغر بطل للعالم في الوزن الثقيل عام 1986 عندما كان عمره 20 عاما، وكان بطلا لا يقهر حتى خسر أمام بوستر دوغلاس في طوكيو عام 1990.

وقضى تايسون 3 سنوات في السجن من أصل حكم بالحبس لـ 6 سنوات، بعد إدانته بالاغتصاب في 1992، ثم عاد إلى الحلبة في 1995.

وأضاف تايسون المزيد من الجدل حوله عندما قضم جزءا من أذن منافسه إيفاندر هوليفيلد، في نزال شهير بعد ذلك بعامين.