ماجد خميس: لقب دوري الطائرة حلمي مع شباب الأهلي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أكد ماجد خميس كابتن الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي شباب الأهلي، أن الهدف الذي يسعى إلى الوصول إليه، هو الفوز بلقب بطولة الدوري العام مع فريقه، بمسماه الجديد، بعد قرار دمج ناديي الأهلي والشباب، قبل فترة.

وأشار إلى أنه رغم، فوزه بأكثر من 12 مسابقة محلية مع فريقيه السابقين الأهلي والشباب، ثم مع شباب الأهلي بعد الدمج، إلا أنه لم يسبق له التتويج بلقب الدوري مع شباب الأهلي، وهو الحلم الذي يطارده ويأمل تحقيقه قبل أن يختتم مشواره في الملاعب.

وتحدث ماجد خميس لـ«البيان الرياضي» عن فريقه في موسم الطائرة الحالي، والمؤجل إلى بداية الموسم المقبل، قائلاً: «من وجهة نظري الشخصية، أرى أن الفريق، كان يقدم مستوى شبه ناجح إلى حد كبير، إذ بدأنا الموسم بالفوز بكأس السوبر بالتغلب على العين بثلاثة أشواط مقابل شوط، كما حصلنا على المركز الثالث في كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، وكنا قريبين من التأهل ضمن الأربعة فرق الأوائل لدورة «البلاي أوف»، والتي تحدد بطل الدوري، قبل توقف المسابقات المحلية، بسبب الظروف الصحية الراهنة».

وأضاف: «ربما لم نحقق النجاح بنسبة كبيرة في مبارياتنا بالدوري هذا الموسم، بسبب تعرض اللاعب الأجنبي والمقيم، وعناصر أخرى مؤثرة في الفريق للإصابة، وهو ما أثر كثيراً على النتائج، في الوقت الذي استفادت فيه الأندية المنافسة، من فتح الباب أمام اللاعب المقيم، وأصبح في كل فريق تقريباً، لاعبان أجنبيان، ولذا رأينا نتائج طيبة يحققها فريق حتا «الحصان الأسود» للدوري هذا الموسم».

إكمال المسابقات

وبالنسبة لقرار مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة الحالي، بتأجيل مسابقات الموسم الحالي، إلى بداية الموسم المقبل، على أن يكون للمجلس الجديد، حرية القرار في إقامة المباريات أو إلغائها، قال ماجد خميس: «أفضل أن تلعب المباريات المتبقية من الموسم الحالي في بداية الموسم المقبل، مع معرفتي الكاملة أن هذا سيتسبب في ضغط مباريات كبير على الفرق، خاصة إذا كانت هناك أي مشاركات خارجية للأندية أو للمنتخب الأول، وأن الاتحاد دائماً ما يسعى إلى إنهاء مسابقاته قبل بداية شهر رمضان المبارك، والذي سيتقدم موعده في 2021 إلى منتصف إبريل تقريباً، ولذا أرى أن يتم تعديل نظام مسابقات الموسم المقبل، بما يضمن تقليص عدد مبارياتها».

الالتزام المنزلي

وعن فترة الالتزام المنزلي الحالية، بسبب انتشار فيروس «كورونا» المستجد، قال ماجد خميس كابتن شباب الأهلي: «الحمدلله على كل الأحوال، وفترة الالتزام الحالية، منحتني فرصة كبيرة للبقاء وقتاً أطول مع الأسرة، والآن أقضي المزيد من الوقت مع أبنائي خلال ساعات التعلم عن بعد، كما أمارس معهم أنشطة رياضية مختلفة، مثل السباحة في حمام سباحة المنزل، وركوب الخيل وتربيتها في المزرعة التي أمتلكها وأقيم فيها بشكل مؤقت خلال فترة الالتزام المنزلي، وتلك الأمور لم تكن متوفرة من قبل، بسبب ضغوط العمل والتدريب والمباريات».

وعن كيفية أدائه للتدريبات خلال فترة الحجر المنزلي، قال: «كرة الطائرة، لعبة جماعية، وبالتالي من الصعب التدرب بشكل فردي على فنيات اللعبة، ولكني أحاول من خلال الأدوات المتاحة أمامي مثل حمام السباحة والدراجة والخيل، ممارسة أنشطة رياضية مختلفة أحافظ بها على معدل اللياقة البدنية، مع اتباع برنامج غذائي محدد للحفاظ على الوزن، على أمل العودة إلى النشاط الرياضي من تدريبات ومباريات قريباً مع زملائي بفريق شباب الأهلي».