ترشيح الإمارات لتنظيم مونديال «شاطئية اليد»

المصدر: دبي - فائز بجبوج

نقل الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، رغبة «دولي اليد» استضافة الإمارات بطولة العالم لكرة اليد الشاطئية، التي كان مقرراً إقامتها في شهر يونيو المقبل بإيطاليا، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، تلقاه محمد عبدالكريم جلفار رئيس اتحاد اليد من الدكتور حسن مصطفى، تناولا خلاله أوضـاع اللعبة، وآليات التعاون بين الاتحادين الدولي والإماراتي، في ظل وباء فيروس «كورونا».

وطمـأن جلفـار رئيس الاتحاد الدولي على أوضاع اللعبـة في الدولـة، موضـحاً أن اتحاد الإمارات التزم بالإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة للتصدي لانتشـار الفيروس، وأكد دراسـة ملف البطولة مع الجهات والمؤسـسـات الرياضية في الدولة للوقوف على مدى إمكانية الاستضافة.