مهرة الكعبي: رمضان عبادة ورياضة

المصدر: دبي ـ عماد الدين إبراهيم

وجهت مهرة الكعبي لاعبة منتخب الإمارات «لأصحاب الهمم»، وبطلة الخليج في ألعاب القوى، وصاحبة ذهبية سباق 100 متر، في الدورة السادسة لرياضة المرأة بمجلس التعاون لدول الخليـج العربية، رسائل توعية إلى زميلاتها اللاعبات في مختلف الألعاب الرياضية، مؤكدة أنها تواصل تدريباتها اليومية في المنزل ملتزمة بالحجر المنزلي، لكنها في تواصل دائم مع الجهازين الفني والإداري لمنتخب الإمارات لألعاب القوى.

ووضحت أن قدوم شهر رمضان الفضيل لا يعني الانقطاع الكامل عن ممارسة الرياضة، فهو شهر عبادة ورياضة في آن، لأنه بالإمكان ممارسة الرياضة قبل ساعة من موعد الإفطار، فضلاً عن التدريبات بعد الإفطار، مؤكدة أنها أعدت برنامجاً تدريبياً طموحاً لها في شهر رمضان بما يتناسب وخصوصية هذا الشهر الفضيل، لتحافظ على لياقتها البدنية وجاهزيتها الفنية في انتظار عودة النشاط الرياضي في مختلف الألعاب بدولة الإمارات.

تحدٍ

وكشفت بطلة الخليج عن انضمامها أخيراً إلى فريق (alain theebs ) لهوكي الجليد في تجربة رياضية جديدة، تخوضها بعد نجاحها في خوض التجارب والاختبارات، فأكدت قدرتها على ممارسة هذه اللعبة، بعيداً عن ألعاب القوى ومع لاعبات لسن من «أصحاب الهمم» وهو تحد نجحت فيه وباتت من العناصر الأساسية للفريق، وتتطلع إلى مواصلة التميز وصولاً إلى المنتخب الأول لهوكي الجليد، وتمثيل دولة الإمارات في المحافل العربية والقارية والدولية.

وعن التدريبات الخاصة بلعبة هوكي الجليد كشفت مهرة الكعبي عن تخصيص مساحة صغيرة من منزلها للتدريبات وفق توجيهات وإرشادات الجهاز الفني لفريق (alain theebs)، وبالاستعانة بالعديد من الفيديوهات في هذا المجال تمكنت من تهيئة ملعبها التدريبي الخاص، وهي تتدرب وبمتابعة مباشرة من الجهاز الفني للفريق عن بعد، وتشارك زميلاتها التدريبات عبر الاتصال المرئي.