«التنس» يشيد بمساهمة الأكاديميات في تطوير اللعبة

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

وصف ناصر يوسف المرزوقي عضو مجلس الإدارة والأمين العام لاتحاد التنس، المردود الفني والتنظيمي الذي أسهمت به أكاديميات التنس في الدولة بأنه كان إيجابياً، وأسهم بشكل واضح في تطور اللعبة وبالإمكانات المتوفرة لديهم، وكشف عن تطلعات مجلس الإدارة لمزيد من العطاء، وبما يخدم مسيرة التنس في الإمارات، مؤكداً أن المكاسب التي حققتها اللعبة في الموسم الحالي عكست دقة النهج، الذي وضعه مجلس الإدارة وبالرغم من تعليق المسابقات والبطولات، ضمن الإجراءات الاحترازية، للحد من انتشار فيروس «كورونا»، وأشار إلى أن جودة الخطط الفنية والإدارية المعتمدة وتنفيذها على أرض الواقع، بأنه أسهم بإنجاح الموسم، وأشاد بالمساهمة الفاعلة لأكاديميات التنس في الدولة لدورها بديمومة استمرار ممارسة التنس بشكل يتناسب والتوجهات المعتمدة، ومنها أكاديمية الحبتور الدولية، التي أسهمت بتوفير دعم كبير للمنتخبات الوطنية، من خلال استضافتهم أثناء الاستعداد للبطولات الدولية، وبين المرزوقي أنه هناك 47 أكاديمية للتنس مسجلة رسمياً وتعمل تحت مظلة الاتحاد منها نحو 10 أكاديميات أسهمت بجهود فاعلة، ومنها أكاديمية كلارك فرانسس، التي نظمت دورة للاعبين واللاعبات من الأعمار المبكرة حول مهام جامعي الكرات، وضمت نحو 120 مشاركاً.

وأسهمت هذه الدورة بدور إيجابي عند تنظيم البطولات الدولية داخل الإمارات ومنها بطولة السوق الحرة دبي بالتنس، وفي الشأن نفسه أسهمت البطولات التصنيفية، التي تنظمها أكاديمية فيوتشر برو، في استقطاب اللاعبين واللاعبات الموهوبين، من قبل أكاديمية الإمارات للتنس في تعزيز النجاح لبرنامج «تنس المستقبل» الذي ينفذه الاتحاد بإشراف الاتحاد الدولي للعبة، وقال أن هناك أكاديميات أخرى أسهمت كذلك في نجاح فعاليات الموسم ومنها أكاديمية زايد عباس وأكاديمية راكت، وأكاديمية 360، في تنظيم العديد من البطولات التصنيفية، كما أسهمت أكاديمية لوس اتلاتس وأكاديمية تي بي ايس بدور تنظيمي ساعد فريق عمل اتحاد التنس خلال البطولات.