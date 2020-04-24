طواف «تحدي مبادلة الافتراضي» الرمضاني ينطلق اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أعلنت اللجنة المنظمة لطواف الإمارات الدولي، إطلاق «تحدي مبادلة الافتراضي» الرمضاني للدراجات الهوائية، اليوم (الجمعة)، ويستمر يوم 12 مايو المقبل، بواقع تحدٍ واحد لكل أسبوع، يأتي ذلك في إطار حرص واهتمام مجلسي أبوظبي ودبي الرياضيين، على تقديم الأنشطة الرياضية التفاعلية عن بعد، لعموم فئات المجتمع، وتشجيعهم على نمط حياة صحي في منازلهم خلال شهر رمضان المبارك، وبإمكان المشاركين إكمال سباق واحد ضد الزمن، في كل أسبوع على منصة الدراجات الهوائية الافتراضية «Zwift»، ويتألف تحدي مبادلة الرمضاني من ثلاثة سباقات تجريبية فردية ضد الزمن، تضم مرحلة «مسار مسطح، ومرحلة مسار متموج، ومرحلة المسار التصاعدي»، وتكون جميع السباقات عبر منصة «Zwift»، وفي كل أسبوع سيكون أمام المشاركين إمكانية التنافس والتفاعل بكل التحديات الثلاثة، لتسجيل أفضل زمن لهم في مرحلة السباق التجريبي ضد الزمن المحدد لكل أسبوع، كما يمكن للمشاركين خوض تجربة تحطيم أفضل رقم شخصي، بالتفاعل مرات عدة بقدر ما يستطيعون حتى الساعة المحددة كل يوم ثلاثاء، وبعدها يحصل المشاركون على فترة استراحة لمدة يومين، تحضيراً لمرحلة الأسبوع التالي، وأعلنت الجهة المنظمة، عن آلية المشاركة وأنه يجب على المشاركين التسجيل في الموقع الإلكتروني https:/‏‏/‏‏www.theuaetour.com/‏‏challenge/‏‏.

3 مراحل وجوائز

وينطلق طواف «الإمارات مبادلة الرمضاني» بالتحدي الأول اليوم من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الحادية عشرة من مساء يوم الثلاثاء المقبل وهي مرحلة المسار المسطح، ومن ثم التحدي الثاني، يبدأ يوم الجمعة المقبل بالتوقيت نفسه ولمدة خمسة أيام أيضاً وهي مرحلة المسار المتموج، وأخيراً يقام التحدي الثالث 8 مايو المقبل بالتوقيت ذاته والمدة المحددة وهي مرحلة المسار التصاعدي، وفي الختام ستُقدم مجموعة من الجوائز لأصحاب المراكز الأولى وتوزيع ميداليات افتراضية على أصحاب المراكز الأولى في كل السباقات، حيث سيحصل المتسابقون الثلاثة الأوائل في فئتي الرجال والسيدات، الذين يسجلون أسرع زمن تراكمي في المراحل الثلاث على قميص رسمي لطواف الإمارات، كما سيحصل أصحاب المراكز الخمسة والعشرين الأولى على الملابس الرسمية لطواف الإمارات.

مبادرة رائعة

وقال سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي: «يعد طواف الإمارات من أكبر الأحداث الدولية في الدولة والمنطقة، ونحن نفخر بتقديم هذه المبادرة الجديدة الرائعة لمجتمعنا في شهر رمضان المبارك، بالتعاون مع شريكنا القوي مبادلة»، ومن جهته قال عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «حريصون على مواصلة تقديم المبادرات والمسابقات الرياضية عن بعد، والعمل على تشجيع المجتمع للتفاعل مع الأنشطة الرياضية، التي تساعد على المحافظة على الصحة واللياقة البدنية وتحفز لاتباع أسلوب حياة مثالي»، وبدوره، قال حميد الشمري، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة والرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والموارد البشرية في «مبادلة»: «نهدف من خلال شراكتنا مع مبادرة طواف الإمارات، إلى تحقيق أثر إيجابي في المجتمع وذلك بإتاحة فرصة فريدة لأفراد المجتمع لممارسة الرياضة ومواصلة اتباع نمط حياة نشط خلال هذه الفترة العصيبة»، وأشار إلى أن تحدي مبادلة الافتراضي الرمضاني يأتي منسجماً مع حملة #نعمل_نخلص التي أطلقتها مجموعة مبادلة، مؤكداً أن هذا التحدي، يتيح الفرصة لهواة رياضة الدراجات على التنافس مع رفاقهم من مختلف أنحاء العالم، وتعزيز الروح الإيجابية خلال شهر رمضان المبارك.