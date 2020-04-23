كورونا أعاد لاعبي التنس إلى الطبيعة

المصدر: أ ف ب

أكدت عالمة النفس مريم السالمي، المتابعة لعدد من رياضيي النخبة. أن المداخلات المتلاحقة لنجوم كرة التنس عبر وسائل التواصل الاجتماعي بسبب عزل منزلي فرضه تفشي فيروس كورونا المستجد، تُشكل "حاجة" النجوم للعودة إلى بيئتهم وطبيعتهم التي أفتقدوها طيلة السنوات الأخيرة.

وأضافت: تختلف طريقة تعبير النجوم على وسائل التواصل وتكشف عن شخصيتهم العميقة بالاضافة إلى أخطائهم، بحسب عالمة النفس التي تعمل بشكل خاص مع لاعبي كرة المضرب. نلاحظ مثلا جدية الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول عالمياَ، طرافة الأسطورتين السويسري روجيه فيدرر والإسباني رافايل نادال وجنون السويسري ستانيسلاس فافرينكا والفرنسي بنوا بير.