جليل معاشو أبرز لاعبي اليد بفئة المقيمين خارج أروقة الوصل

المصدر: دبي : فائز بجبوج

في خطوة مفاجأه، أعلن اللاعب عبد الجليل معاشو، والذي يعتبر من أبرز لاعبي كرة اليد المحترفين بفئة المقيمين إنهاء علاقته مع الفريق الأول لكرة اليد بنادي الوصل بعد مشوار سنتين بصفوف فهود اليد بالقلعة الصفراء، والذي يقوده والده محمد معاشو؛ عميد مدربي كرة اليد بالدولة، وقد حصل على لقب الهداف وأفضل لاعب بفئة المقيمين خلال الموسم الماضي.

يذكر أن جليل قد بدأ ممارسة اللعبة مع المراحل السنية بصفوف الوصل وتدرج بسرعة البرق وفي سباق مع الزمن حتى انتشر صيته بأروقة لعبة الأقوياء والقائمين عليها محلياً وخارج حدود الدولة على مستوى الخليج والدول العربية وصولاً للدول الأجنبية.

وعن مسيرته بساحات اللعبة قال عبدالجليل معاشو وهو من مواليد 22- 05 - 1993 كانت البداية مع كرة اليد مع النادي الأهلي البحريني في سن الأربع سنوات عندما كان والده بتلك الفترة مدربًا بالبحرين، ومن بعدها تدرجت في المراحل السنية بالأندية الإماراتية بين الشارقة و الوصل و النصر.

وأضاف لقد خضت تجربة احترافية في دوريات أوروبية مثل المقدوني و اليوناني و من بعدها العودة للإمارات والتوقيع مع الوصل كلاعب مقيم لمدة سنتين. الحمدالله قدمت إضافة للنادي من خلال الوصول للنهائيات والتتويج بلقب هداف الموسم الرياضي الماضي برصيد 220 هدفاً.

وأوضح أنه أصبح حراً ويمكن أن يلعب بصفوف أي ناد محلي وخارجي في ظل الاحتراف التي تعيشه الرياضة محلياً وخارجياً، وخاصة وفق قواعد وشروط قيد اللاعبين المحترفين بفئة المقيمين محلياً، والتي أعلنها اتحاد كرة اليد اخيراً .

وبنهاية حديثه مع البيان الرياضي وجه كل الشكر والتقدير لرفاق دربه في ساحات اللعبة ولجميع الأجهزه الفنية والتحكيمية والى إدارة نادي الوصل والذي مثل بيته الثاني خلال تواجده بالدولة وبرفقة والده عميد مدربي اللعبة بالدولة والذي امتد لأكثر من 26 عاماً بالعديد من أندية الدولة.

ولم يخف رغبته بالتواجد بصفوف أندية الدولة، حيث يعتز بتواجده في بلد الأمن والامان والمحبة والتسامح بين جميع طبقات المجتمع وتحت قيادتها الرشيدة التي وفرت للجميع كل سبل الحياة وعززت الولاء والانتماء للدولة وقيادتها الرشيدة.