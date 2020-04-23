بطولة خط الدفاع الأول.. جديد «الجوجيتسو»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

عقد مجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو اجتماعاً، أمس، «عن بُعد» بتقنية الاتصال المرئي، وعلى ضوء متابعة الأوضاع الراهنة في المجتمعين الإماراتي والدولي وما ترتب عليها من توقف النشاط الرياضي في كل الألعاب الرياضية نتيجة تفشي فيروس «كورونا»، أصدر الاتحاد قرارات ومبادرات تاريخية غير مسبوقة، تستهدف إشاعة الأمل والتفاؤل بين شرائح وفئات المجتمع الإماراتي من مواطنين ومقيمين، وفرض واقع رياضي جديد يعزز مكانة الإمارات كدولة رائدة في التعامل الإيجابي مع الظروف كافة، وتحويل كل التحديات إلى قصص نجاح، والتمسك بنهج القيادة الرشيدة في العطاء ونشر الخير بكل قارات العالم.

وترأس الاجتماع، عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، بحضور كل من محمد سالم الظاهري، نائب رئيس الاتحاد، ومحمد بن دلموك الظاهري، ويوسف البطران، وفهد علي الشامسي، وسميرة الرميثي، ومنصور الظاهري، أعضاء مجلس الإدارة.

بطولة خط الدفاع الأول

وأعلن عبدالمنعم الهاشمي، أن الاتحاد جاهز للتعامل مع كل الظروف، بالوسائل التقنية والبنية التحتية التكنولوجية التي تستجيب لكل المتطلبات بكافة الإدارات.

وأضاف: ناقشنا المواعيد المقترحة لاستكمال أنشطة الموسم الحالي والسيناريو المتوقع لانطلاقة الموسم الجديد بشكل جديد، وقررنا إقامة بطولة تحمل اسم «خط الدفاع الأول» تقديراً لدور جنود الوطن العاملين بالقطاع الصحي والقطاعات الخدمية الأولى الذين تصدروا المشهد في حماية المجتمع، وقدموا تضحيات كبيرة ننظر لها بعين التقدير والاحترام، وسوف يتم تحديد موعدها بالتنسيق مع الجهات المختصة وتوجيه الدعوات لعدد من ممثلي خط الدفاع الأول في الدولة وخارجها لتتويج الفائزين.

وأشاد الهاشمي بدور الأطقم الطبية «خط الدفاع الأول» وتضحياتهم المقدرة لتوفير الرعاية الصحية المميزة للمواطنين والمقيمين على حد سواء، بالإضافة إلى خطواتهم الاستباقية في محاصرة انتشار الفيروس.

مبادرة «أوسس»

وأضاف الهاشمي: قررنا أيضاً إطلاق مبادرة «أوسس» التطوعية لتقديم خدماتها المجتمعية في كل الظروف والمناسبات الوطنية، وتشكيل فريق عمل متخصص يسجل أسماء اللاعبين واللاعبات والراغبين من خارج الاتحاد للتطوع في خدمة الوطن، بالإضافة إلى تأهيلهم للقيام بالأدوار المطلوبة بشكل احترافي، وذلك بالتنسيق والتعاون مع كافة الجهات المعنية بالدولة، وسوف نكشف عن تفاصيل تلك المبادرة في وقت لاحق، كما قررنا إطلاق مبادرة أخرى تحت مسمى «صندوق الخير» بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي لجمع تبرعات كل منتسبي رياضة الجوجيتسو في الدولة من لاعبين ولاعبات وإداريين ومدربين لا سيما في ظل وصول عدد ممارسي رياضة الجوجيتسو في الدولة إلى 170 ألف لاعب ولاعبة في المدارس والأندية والأكاديميات الخاصة ومؤسسات الدولة وفي مقدمتها الشرطة والجيش.

برنامج تدريب المنتخبات

وفيما يخص المنتخبات الوطنية والاستعداد للمشاركات الخارجية، قال فهد علي الشامسي، عضو مجلس الإدارة، الأمين العام للاتحاد: «تم تطبيق برنامج التدريب عن بعد منذ شهر ونصف الشهر، وتقرر تقديم عدة دورات وورش عمل تدريبية وتوعوية عن بعد في الكثير من الجوانب التي تخص الإجراءات الاحترازية والمنشطات وآخر المستجدات في قانون التحكيم الدولي، وشدد المجلس على توفير أفضل بيئة لتجهيز المنتخب لخوض منافسات بطولة آسيا الشاطئية التي ستقام بمدينة سانيا الصينية في نوفمبر المقبل، مع اتخاذ كل التدابير الوقائية في المعسكرات بما فيها توفير الفحوص الدورية والعيادات المتنقلة مع اللاعبين والأجهزة الفنية بالتعاون مع الجهات المختصة لضمان سلامة الجميع وفقاً لأعلى المعايير.

وقال الشامسي: اعتاد منتخبنا الوطني على تحقيق الصدارة الآسيوية في البطولات الشاطئية، وتم التأكيد على ضرورة الحفاظ على تلك الصدارة في دورة الصين وتوفير كل الدعم للمنتخب من أجل تحقيق ذلك بما في ذلك ابتكار نماذج معسكرات تدريبية جديدة.

تسجيل المقيمين

وتابع قائلاً: تماشياً مع نهج القيادة الرشيدة التي تقدر دور المقيمين بالدولة في صناعة نهضتها، قرر الاتحاد فتح كل المراكز التدريبية لاستقبال الراغبين في التسجيل لتعلم فنون رياضة الجوجيتسو بشكل مجاني مثلهم مثل المواطنين، علماً بأن الاتحاد كان سباقاً في تطبيق قرار صاحب السمو رئيس الدولة الخاص بالفئات الجديدة المسموح لها بالمشاركة في المسابقات وهي أبناء المواطنات ومواليد الدولة وحملة المراسيم والمقيمين، وأوضح الشامسي: قرر مجلس الإدارة أيضاً إطلاق مبادرة «بساطك في بيتك» التي تحرص على الاستثمار في التدريب المنزلي من خلال توفير الاتحاد للأبسطة وإرسالها إلى بيوت الأسر والعائلات لمساعدتهم في التدريب المنزلي طوال الفترة الراهنة.

أكثر من سيناريو

وعن بطولة العالم التي تستضيفها الإمارات في نوفمبر المقبل في العاصمة أبوظبي وبرمجة أجندة الأنشطة في الموسم المقبل، قال الشامسي: لدينا أكثر من سيناريو للتعامل مع كافة المعطيات بشكل مرن، يمكننا من خلاله تحريك المواعيد وفقاً للظروف، ووجه عبدالمنعم الهاشمي بضرورة تكريم فرق «خط الدفاع الأول» في عدة عواصم عالمية من خلال إقامة منافسات من دون بدلة على هامش سلسلة جولات أبوظبي جراند سلام ودعوتهم لتكريم الفائزين في تلك البطولة بالتنسيق مع سفارات الدولة بالخارج والجهات المعنية في كل من موسكو وطوكيو ولوس أنجلوس وريو دي جانيرو وأبوظبي ولندن.