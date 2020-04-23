«آسيوي اليد» يطلق برنامجاً للحكام والمراقبين

المصدر: (دبي - فائز بجبوج)

أعلن الحكم والمحاضر الدولي، صالح محمد بن عاشور، رئيس لجنة القوانين والحكام بالاتحاد الآسيوي لكرة اليد، والعضو في لجنة قوانين الحكام في الاتحاد الدولي للعبة، عن إطلاق برنامج الاتحاد الآسيوي عن بعد، المخصص لحكام القارة من الدوليين والقاريين والمراقبين الفنيين، ويتضمن برامج اللياقة البدنية، والاختبارات والمحاضرات الخاصة بالحكام، وعرض حالات الفيديو ومناقشتها، وكل ما يتعلق بمواد قانون تحكيم اللعبة، مع الأخذ بعين الاعتبار، أنه تم تقسيم المستهدفين في البرنامج، إلى منطقتين جغرافيتين، شرق وغرب القارة الصفراء، وذلك بسبب فرق التوقيت.

وقال عاشور لـ«البيان الرياضي»: الظروف الصحية الراهنة في غالبية دول العالم، في ظل الإجراءات الاحترازية للحد من تأثيرات انتشار فيروس «كورونا»، كانت وراء اللجوء إلى حلول علمية وعصرية، تساعد حكام ومراقبي اللعبة في القارة على مواصلة خضوعهم للاختبارات والمحاضرات، من خلال إطلاق برنامج عن بعد، يشمل استضافة محاضرين ومتخصصين في علم النفس الرياضي، والإعداد البدني، يتيح للطواقم التحكيمية الحفاظ على لياقتها من جهة، والبقاء على إطلاع لكل ما هو جديد في قوانين كرة اليد، إذ يعد هذا البرنامج الأول من نوعه الذي يتم اعتماده في قارة آسيا على صعيد الألعاب الجماعية.

وأوضح بن عاشور أن «البرنامج» الذي أطلق الأسبوع الماضي، ويقام على مدار خمسة أيام من كل أسبوع، سيواصل نشاطه حتى نهاية شهر رمضان المبارك، إذ أقيمت، أول من أمس، المرحلة الثانية من البرنامج، والتي استهدفت أكثر من 18 شخصاً من الحكام والمراقبين الفنيين في غرب القارة، قبل أن تواصل المرحلة الثانية المستهدفين في دول شرق القارة.

وكشف أن المحاضرات والاختبارات عن بعد، تتضمن طرح ومناقشة والإجابة على 375 سؤالاً من مواد قانون اللعبة.