«دبي لأصحاب الهمم» يطلق أنشطته عن بعد

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

أطلق نادي دبي لأصحاب الهمم، أنشطته من بُعد، في أعقاب الإجراءات الاحترازية، والتي تشتمل على تمارين رياضية بالتواصل بين الأجهزة الفنية مع اللاعبين من منازلهم، وفعاليات مجتمعية مختلفة بالمستوى نفسه الذي كانت تقام عليه قبل هذه الإجراءات الاحترازية، فيما ستنطلق الأنشطة الرمضانية خلال الشهر الفضيل عن بُعد، وفق النهج المرسوم.

وأوضحت فوزية البلوشي، مدير قسم الأنشطة المجتمعية بالنادي، أنه تم إنشاء حسابات لأصحاب الهمم حسب البرامج والأنظمة التقنية، من أجل تفعيل الأنشطة المختلفة عن بُعد، وكشفت أن قسم تقنية المعلومات بالنادي أنشأ أكثر من 400 بريد إلكتروني، لجميع أعضاء النادي حتى تحقق هذه المرحلة النجاح المنشود.