قرارات تاريخية لمجلس إدارة اتحاد الجوجيتسو

المصدر: البيان الإلكتروني

عقد مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو اجتماعه اليوم "عن بعد" بتقنية الاتصال المرئي، برئاسة عبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، وحضور كل من محمد سالم الظاهري نائب رئيس الاتحاد، ومحمد بن دلموك الظاهري، ويوسف البطران، وفهد علي الشامسي، وسميرة الرميثي، ومنصور الظاهري أعضاء مجلس الإدارة.

وعلى ضوء متابعة الأوضاع الراهنة في المجتمعين الإماراتي والدولي وما ترتب عليها من توقف النشاط الرياضي في كل الألعاب الرياضية نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد المعروف ب" كوفيد 19" .

أصدر الاتحاد عدة قرارات ومبادرات تاريخية غير مسبوقة، تستهدف إشاعة الأمل والتفاؤل بين شرائح وفئات المجتمع الإماراتي من مواطنين ومقيمين، وفرض واقع رياضي جديد يعزز مكانة الإمارات كدولة رائدة في التعامل الإيجابي مع كافة الظروف، وتحويل كل التحديات إلى قصص نجاح، والتمسك بنهج القيادة الرشيدة في العطاء ونشر الخير بكل قارات العالم.

في بداية الاجتماع وجه عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحاد الشكر والتقدير والعرفان للقيادة الرشيدة على جهودها الكبيرة لحماية المجتمع وصون مكتسباته، بالإضافة إلى دورها الكبير في دعم الدول الصديقة والشقيقة في مواجهة تحدي جائحة كورونا والذي أشادت به منظمة الصحة العالمية كون الإمارات تسهم بنسبة 85% من حجم المساعدات العالمية المقدمة للمجتمع الدولي، مؤكداً أن هذ الموقف سيذكره التاريخ ولن تنساه الأمم كونه يجسد قيم الديبلوماسية الإنسانية للعطاء والمؤازر.