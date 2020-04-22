محمد سيف: حوّلت «المجلس» في منزلي إلى صالة رياضية

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

كشف محمد سيف مدافع الظفرة عن تحويل جزء من منزله وتحديداً «المجلس» إلى صالة رياضية، يتدرب فيها بشكل يومي بعد أن انحصرت التدريبات في المنازل ضمن الخطوات الاحترازية المتبعة عالمياً للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال سيف إنه رأى تحويل «المجلس» إلى صالة جمانيزيوم وقام بشراء كافة المعدات الرياضية حتى أصبحت صالة مكتملة تتوفر بها كافة الاحتياجات، ذاكراً أنه كان يفكر في هذا المشروع منذ وقت طويل لأنه محب للتمارين. وأضاف: سابقاً كنت أذهب إلى الصالة مرتين في اليوم أحياناً حتى أن المدرب طلب مني التخفيف، ولكن كورونا أجبرني بتنفيذ هذا المشروع وجعلني أعجل به بعد أن أصبح لزاماً مواصلة تدريباتي بالمنزل.

التزام

وأشار محمد سيف إلى التزامه التام بالبقاء في المنزل وحرصه على التدريبات، ذاكراً أن الجهاز الفني وأيضاً إدارة النادي تتابع تدريبات جميع اللاعبين وقال: أتدرب لأنني محترف ولأن هذه التمارين من مصلحتي وأبذل مجهوداً كبيراً فيها، وأتدرب فترتين في اليوم. وعن تعافيه من إصابة قطع الرباط الصليبي التي كان قد تعرض إليها قبل 4 أشهر، قال سيف إنه تحسن كثيراً وإنه يحتاج إلى شهرين من الآن حتى يتمكن من النزول لأرضية الملعب، وقال: إذا تم استئناف الدوري في يوليو يمكنني أن أنضم إلى زملائي اللاعبين وتعويض فترة غيابي السابقة، لكن حالياً أركز فقط على التأهيل والتعافي التام من الإصابة أما العودة للملعب فخطوة لاحقة لا أشغل نفسي كثيراً بها.

اجتهاد

وأشار سيف إلى أن تألقه مع الظفرة الذي انضم إليه قادماً من الوحدة بعد نهاية فترة إعارته الموسم الماضي مع دبا الفجيرة، كان بسبب اجتهاده وأن الإشادات التي حصل عليها جعلته يؤمن تماماً بأن لكل مجتهد نصيباً.

وأضاف: بعد نهاية الموسم الماضي عندما سافر اللاعبون للاستمتاع بإجازاتهم لم آخذ راحة أكثر من أسبوع واحد، واجتهدت بمفردي في تدريبات مستمرة حتى موعد بداية الإعداد، وبذلت الكثير من الجهد حتى أقدم نفسي بشكل جيد والحمد لله حالفني التوفيق لكن قدر الإصابة حرمني من مواصلة مشواري مع الفريق والحمد لله لم أتأثر كثيراً بالإصابة لأنها قضاء وقدر والآن معنوياتي عالية جداً وأستعد لمرحلة ما بعد الإصابة بكل إصرار وعزيمة، ووضعت نفسي أمام تحدٍ جديد حتى أقدم الأفضل بعد العودة للملعب.

وأضاف سيف: الأجواء الجيدة التي وجدتها داخل نادي الظفرة، والتعاون الكبير من زملائي اللاعبين والجهازين الفني والإداري وثقة الإدارة كلها عوامل ساعدتني أيضاً على تقديم مستويات جيدة، وتقديم ما يرضي جمهور النادي.