وفاة إداري «الطائرة» بالنصر بسبب «كورونا»

المصدر: (دبي - عدنان الغربي)

توفي غانم الطاهري إداري فريقي الشباب والناشئين للكرة الطائرة بنادي النصر، بسبب إصابته بفيروس «كورونا» بعد أن كان يعاني في السابق من مرض الربو. ونعت شركة الألعاب الرياضية بنادي النصر إداري فريقها، وتقدمت بخالص العزاء والمواساة إلى أبنائه الثلاثة لاعبي الكرة الطائرة بالنادي حمدان ومحمد وعلي، وكافة أفراد عائلته وذويه. ويعد غانم الطاهري أول ضحية للفيروس في صفوف الرياضيين في الإمارات، وهو من بين 46 حالة وفاة سجلتها الدولة من جنسيات مختلفة منذ انتشار الوباء.