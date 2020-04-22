أكاديمية بناء الأجسام بدبي تنظم دورة المستوى 3

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

نظمت الأكاديمية الدولية لبناء الأجسام في دبي، دورة المستوى الثالث لصقل مدربي ونجوم الرياضة على المستوى العربي، وهي المرة الأولى التي تنظم فيها الأكاديمية دورة صقل عن بُعد لكافة المنتسبين لها، امتثالاً للتوجيهات الداعية للتباعد المجتمعي، بسبب فيروس "كورونا"، وضماناً لسلامة جميع المشاركين، وشارك في الدورة عدد كبير من مدربي ولاعبي بناء الأجسام من داخل وخارج الدولة، وأدارها العقيد "م"عبد الكريم سعيد رئيس أكاديمية دبي، بحضور المحاضر الدولي وليد عبد الكريم.