إعلان الفائزين بجائزة "بيرق الناموس" للهجن

المصدر: دبي-علي الظاهري

أعلنت اللجنة المنظمة لجائزة «بيرق الناموس» للهجن والتي تقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، عن الفائزين بالنسخة الثالثة للجائزة والمخصصة لأبناء القبائل من ملاك الهجن.

وأعلن المهندس حمد بطي الغفلي الامين العام للجائزة، عن اسماء الفائزين، حيث فاز بالمركز الاول محمد راشد بن غدير الكتبي، للعام الثاني على التوالي، محققًا اللقب برصيد 119 نقطة، وجاء في المركز الثاني سالم بن حمد بن نهيان العامري برصيد 59 نقطة، فيما نال المركز الثالث محمد سلطان بن مرخان الكتبي برصيد 56 نقطة.

وشملت الجائزة هذا العام، 5 مهرجانات كبرى بعد، أقيمت داخل الدولة وفي السعودية، وهي: «جائزة زايد الكبرى»، مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مهرجان سمو ولي عهد دبي، مهرجان ختامي الوثبة، مهرجان جائزة الملك عبدالعزيز للإبل بالسعودية.