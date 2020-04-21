1106 مشاركين في «خلك في البيت للجري»

المصدر: أبوظبي ـ البيان الرياضي

تفاعل 1106 مشاركين ومشاركات، منهم 154 من السعودية، مع سباق «خلك في البيت للجري»، الذي نظمه مجلس أبوظبي الرياضي، على مدار يومين، ضمن مبادراته المتواصلة لتفعيل الأنشطة الرياضية (عن بُعد)، وتعزيز التواصل مع فئات المجتمع عبر الرياضة، وتشجيعهم على ممارستها من البيت.

وشهد سباق مسافة 3 كم، 290 مشاركاً ومشاركة، ولمسافة 5 كم 355 مشاركاً ومشاركة، ولمسافة 10 كم 352 مشاركاً ومشاركة، إضافة إلى 109 من الصغار في سباق 1 كم، ووصل عدد المشاركين الذكور في السباق إلى 640 مقابل 466 مشاركة من الإناث. وتمكن المشاركون من ممارسة رياضة الجري على جهاز المشي أو في حديقة المنزل وحول الصالة.

وأشاد طلال الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع التطوير الرياضي في مجلس أبوظبي الرياضي بالنجاحات الكبيرة، التي حققها سباق «خلك في البيت للجري»، مبيناً أن عدد المشاركين في السباق يدفع المجلس لتنظيم المزيد من السباقات التي تطمح للحفاظ على النشاط البدني لمجتمع أبوظبي.