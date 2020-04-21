اتحاد الغولف يناقش النظام الأساسي غداً

المصدر: (دبي - فائز بجبوج)

يعقد اتحاد الغولف غداً، اجتماعه الأول عن بعد، لبحث العديد من المحاور، التي تصب في صالح اللعبة واللاعبين بجميع فئاتهم العمرية، خلال المرحلة المقبلة، ومراجعة النظام الأساسي السابق للاتحاد، ليتم اعتماده بشكل رسمي بما يتماشى مع اللائحة الاسترشادية للهيئة العامة للرياضة، والإطلاع على التقرير الإداري والفني لمشاركة منتخباتنا في البطولات الخارجية العربية والخليجية، بالإضافة للأنشطة والبطولات المحلية، ومدى تنفيذها ومردودها الإيجابي حول زيادة انتشار اللعبة وتوسيع قاعدتها ومستوى أداء اللاعبين، والاطلاع على الخطوات الاحترازية، التي تم اتخاذها من قبل الاتحاد للمساهمة في حملة الدولة للحد من انتشار فيروس «كورونا»، إلى جانب وضع التصورات للمرحلة المقبلة، والمتعلقة بالأنشطة والبطولات المحلية والخارجية المقبلة.