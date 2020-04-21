«الترايثلون» تنظم أول سباق افتراضي لأصحاب الهمم

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أطلقت جمعية الإمارات للترايثلون مبادرة جديدة في مسيرتها نحو خدمة المجتمع والرياضيين، خلال فترة توقف النشاط الرياضي، وأقامت أول سباق افتراضي بتقنية الاتصال المرئي عن بعد، لأصحاب الهمم بمشاركة عربية، بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ونادي العين لأصحاب الهمم، ومبادرة تحدي جمال الشعفار.

وشهد السباق أجواء من التحدي في ظل حرص الأبطال المشاركين على تقديم أفضل ما لديهم، حتى وإن كان السباق عن بعد، واستمرت المنافسات وسط إثارة بالغة من الجميع، وزادها حماساً، متابعة عدد من المسؤولين من المؤسسات والأفراد للسباق، والذي شارك فيه كل من عايض الأحبابي صاحب فضية بطولة آسيا بأوزبكستان، وراشد الظاهري، صاحب برونزية الألعاب الآسيوية بإندونيسيا، وحسين المازم بطل آسيا في الرمح والجلة والقرص، وعبد الله الغافري بطل الإمارات ورابع آسيا وبطل العالم في ألعاب القوى للشباب، وعبد العزيز الكندي بطل الإمارات والألعاب العالمية للشباب، ومحمد المزروعي من نادي العين لأصحاب الهمم، وأحمد نواد بطل العالم للشباب في سويسرا، والمغربي محمد الكوشي بطل المغرب وأفريقيا، والعماني على الساعدي بطل سلطنة عمان، وفيصل الراجحي بطل الكويت ورابع بطولة العالم للكراسي المتحركة، والكويتي أحمد العنيزي بطل خليجي بالأردن وبطل الكويت.

متابعة مميزة

وتابع السباق الافتراضي عبر الاتصال المرئي، معالي حصة بوحميد وزيرة تنمية المجتمع، وخالد الفهيم رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للترايثلون، وأسماء يوسف الجناحي عضو مجلس إدارة الجمعية، وعبد الله الحميدان الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وإسماعيل المرازيق مدير إدارة الأندية بمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وذيبان المهيري أمين سر اللجنة البارالمبية الإماراتية، وجمال الشعفار رجل الأعمال وراعي المبادرة، واستمر السباق لمدة نصف ساعة، وتابعت لجنة التحكيم جميع المتسابقين من خلال البث المباشر لكل لاعب مشارك.

مبادرة مجتمعية

وأكد خالد عبدالكريم الفهيم، رئيس الجمعية، أن السباق يمثل إحدى مبادرات الجمعية المجتمعية التي أطلقناها مع الحملة الوطنية «ملتزمون يا وطن – خلّك في البيت»، وأن السباق حقق نجاحاً باهراً وشهد منافسات نالت إعجاب المتابعين والقائمين على الحدث، وهو ما يشجع لتنظيم سباقات مماثلة تضع لاعبي الترايثلون من مختلف الفئات في جاهزية تامة للتغلب على معضلة إيقاف النشاطات الرسمية، بسبب فيروس «كورونا».