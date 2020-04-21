لقطة «إكس كات» بدبي تنال برونزية دولية

المصدر: (دبي - البيان اللرياضي)

حققت مسابقة التصوير الدولية، التي يشرف على تنظيمها الاتحاد الدولي للسباقات السريعة، نجاحاً كبيراً، تمثل في مشاركة 25 مصوراً فوتوغرافياً من 14 دولة، وفازت إحدى الصور التي التقطت في مياه جميرا بدبي، خلال منافسات الجولة الختامية من بطولة العالم لزوارق (إكس كات) 2019، والتي نظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ديسمبر الماضي.

وحصلت المصورة الإيطالية ماريا كيارا فيرغا التي إلتقطتها على الميدالية البرونزية في فئة سباقات البحر المفتوح، بعدما نافست أكثر من 20 مشاركاً، حيث التقطت صورة خلال مراحل التجارب الحرة وسباقات السرعة، وأظهرت المتابعة المستمرة للحدث من للمجتمع الإماراتي للبطولة، والتي وصلت إلى قلب دبي النابض في شاطئ الغروب، لشخص يراقب لحظات وصول زورق «الكويت 17»، للرسو في مرفأ الزوارق.