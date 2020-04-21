«اليد» يعلن شروط قيد المحترفين بفئة «المقيمين»

المصدر: دبي - فائز بجبوج

أعلن مجلس إدارة اتحاد كرة اليد، الشروط الخاصة بقيد وتسجيل اللاعب المقيم في الدولة للموسم المقبل 2020/‏‏2021، وذلك مراعاة لمصلحة اللعبة واستجابة لاقتراحات الأندية الأعضاء، التي تمت مناقشتها خلال اجتماع الجمعية العمومية في مارس الماضي، وهو الملف الشائك الذي شكل هاجساً للعديد من الأندية خلال الموسم الماضي، في ظل التحفظات التي أبدتها الأندية على ما شهده الموسم الحالي، من تعاقدات على صعيد هذه الفئة، خصوصاً أن أندية عمدت إلى إبرام تعاقدات تحت فئة المقيم مع لاعبين دوليين يشاركون في منتخبات بلادهم.

وأكد محمد شريف، نائب رئيس الاتحاد أن مجلس الإدارة، حريص على ترسيخ مبدأ المساواة بين جميع فرق اللعبة بالأندية، ومن هذا المطلق ووفقاً لمقترحات العديد من ممثلي الأندية، خلال اجتماع الجمعية العمومية الأخيرة، تمت دراسة وافية لهذا الموضوع، خلال اجتماع مجلس الإدارة الأخير، وتم الاتفاق والإعلان عنه بصورته التي ترقى لطموحات الجميع، بشروطه السابقة والجديدة.

الشروط الجديدة

وعن الشروط الجديدة، أوضح نائب رئيس الاتحاد، أنه في حالة اختيار اللاعب المقيم للانضمام لمنتخب بلاده، سـواء خلال المعسكرات أوبطولات المنتخبات أو الأندية يسمح له بالمشاركة، وبموافقة نادية المحلي، ولن يقوم الاتحاد بتأجيل أو إيقاف المسابقة المحلية للنادي المسجل به اللاعب، وأن يتم تقديم إقرار اللاعبين فئات (ناشئين – شباب – رجال) موقعاً من النادي واللاعب لموسم رياضي واحد قابل للتجديد سنوياً بناءً على اتفاق الطرفين، وكذلك تقديم الإقرار للاعبي فئات (براعم – صغار – أشبال) موقعاً بين النادي وولي الأمر، وبحد أقصى نهاية الموسم الذي يتم بعـده تصعيد اللاعـب من مرحلة الأشبال إلى مرحلة الناشئين بحيث يحـق للاعب اعتباراً من مرحلة الناشئين تجديد الإقـرار لناديه الأصلي أو الانتقال لأي ناد آخـر.

رسوم الاستمرار

وأشار شريف إلى أنه في حالة استمرار اللاعب المقيم مع ناديه الأصلي لمدة (3) مراحل سنية متتالية (براعم – صغار – أشبال) أو استمراره لمرحلتين متتاليتين (صغار – أشبال) ورغبته في الانتقال من ناديه الأصلي إلى أي ناد آخر، وذلك اعتباراً من بداية موسم تصعيده لفئة الناشئين يحق للنادي الأصلي المطالبة ببدل حـق رعايـة من النادي الذي سينتقل إليه اللاعب بواقع 3000 درهم عن كل موسم رياضي قضاه اللاعب بفئة البراعم، و4000 درهم قضاه بفئة الصغار، و5000 درهم عن موسم قضاه بفئة الأشبال، ويلتزم النادي الجديد بسداد هذه المبالغ إلى النادي الأصلي لإتمام عملية الانتقال، وعن المستندات المطلوبة للتسجيل قال يجب أن يقدم اللاعب جواز سفره، وجواز سفر ولي الأمر، وشهادة الميلاد معتمدة من الجهات المعنية، مع إقامة سارية المفعول، وبطاقة الهوية، وشهادة لمن يهمه الأمر مقدمة من جهة (العمل أو الدراسة) تؤكد ذلك حتى تاريخه.