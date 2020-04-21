«هديتي لكم» مبادرة نادي الثقة لمنتسبيه

المصدر: (الشارقة - البيان الرياضي)

قدم مجلس إدارة نادي الثقة لأصحاب الهمم بالشارقة، مبادرة جديدة لمنتسبي النادي وأسرهم تحت مسمى، «هديتي لكم»، بتوفير بطاقات شرائية للمستلزمات الغذائية والمنزلية، ضمن برنامج تواصل بلا حدود، الذي ينفذه النادي لتقديم الدعم المادي والمعنوي لأعضائه.

وأكد الدكتور طارق سلطان بن خادم، رئيس مجلس الإدارة، أن المبادرة التي تبنتها اللجنة الاجتماعية، وبدعم من أعضاء مجلس إدارة النادي، تعزز مبدأ العطاء والتكافل بين الإدارة والأعضاء من أصحاب الهمم، والعاملين بالنادي، وتأتي تزامناً مع قرب حلول شهر رمضان الفضيل.

وأضاف أن المبادرة تهدف إلى المساهمة في توفير بطاقات شرائية، بما يعكس قيم العطاء والبذل والمشاركة والتضامن المجتمعي بين مختلف فئات النادي وشرائحه.