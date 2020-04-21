انطلاق بطولة اللياقة للمدرسة الإماراتية

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

أطلقت وزارة التربية والتعليم «بطولة اللياقة البدنية» عن بُعد، لطلبة المدرسة الإماراتية، أول من أمس، وتستمر حتى 19 مايو المقبل، وهي البطولة الأولى من نوعها، التي تُنظِّمها الوزارة تحت إشراف إدارة الصِحة واللياقة البدنية، حرصاً على تزويد الطلبة بالأنشطة، التي تُعزّز صِحتهم وحيويتهم في المنازل، وتستهدف طلبة المدرسة الإماراتية، والمدارس الخاصة من الحلقات الدراسية كافة، وبتشجيع من معلمي ومعلمات التربية الرياضية، للمحافظة على مستوى اللياقة البدنية للطلبة، وتشجيعهم على ممارسة النشاط البدني بشكل يومي في المنزل، وتوفير أجواء تنافسية ترفيهية بينهم، وسيتم اختيار ثلاثة فائزين من كل حلقة دراسية والإعلان عن أسمائهم يوم 28 مايو المقبل، حيث تحرص الوزارة على توجيه طاقة الطلبة البدنية والذهنية إلى الوجهة الصحيحة، وتحقيق أقصى استفادة مُمكِنة من وجودهم في المنازل.