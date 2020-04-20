تشاؤم" بشأن القدرة على تنظيم طوكيو 2021 "

المصدر: أ ف ب

حذر خبير ياباني، غير راض عن طريقة تعامل بلاده مع تفشي فيروس كورونا المستجد، بأنه "متشائم" بشأن إمكانية إقامة أولمبياد طوكيو في صيف 2021، بعد أن تسبب "كوفيد-19" بإرجائه لعام كامل.

وقال كينتارو إيواتا، بروفسور الامراض المعدية في جامعة كوبي، "بصراحة، لا اعتقد أن الاولمبياد قد يقام العام المقبل"، معتبرا بأن إقامة الألعاب "تحتاج الى شرطين، الاول: السيطرة على كوفيد-19 في اليابان، والثاني السيطرة عليه في كل مكان، لأنه عليك دعوة الرياضيين والجمهور من جميع أنحاء العالم (للقدوم الى طوكيو)".

واتخذت اللجنة الدولية واليابان الشهر الماضي قرار إرجاء دورة الألعاب لعام واحد، وحددتا موعدا جديدا لها هو 23 يوليو حتى الثامن من أغسطس 2021، في ظل المخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد الذي تسبب بوفاة أكثر من 164 ألف شخصا حول العالم حتى مساء الأمس.

ولم يسبق ان تم تعديل أي موعد لدورة أولمبية صيفية لسبب غير الحرب العالمية. وتم إلغاء دورات 1916 (بسبب الحرب الأولى)، و1940 و1944 (بسبب الحرب الثانية). وتعد الدورات الأولمبية الصيفية أكبر حدث رياضي عالمي على الإطلاق، وتستقطب لدى إقامتها مرة كل أربعة أعوام، نحو 11 ألف رياضي، ومئات الآلاف من المشجعين على الأقل.

