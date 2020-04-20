عصف ذهني للاعبي منتخب المبارزة

المصدر: (دبي - وام)

نظم اتحاد المبارزة بالتعاون مع مؤسسة التنمية الأسرية أول من أمس جلسة «عصف ذهني» حوارية عن بعد، في بادرة هي الأولى من نوعها في الدولة للاعبي ولاعبات المنتخب، بشأن أهمية الصحة النفسية ودورها في الإعداد بمختلف المراحل والظروف، خاصة في هذا الظرف الاستثنائي الذي يتدرب فيه كل اللاعبين واللاعبات بمنازلهم استعداداً لعودة النشاط والبطولات الداخلية والخارجية، وأكدت الدكتورة هدى المطروشي الأمين العام للاتحاد في الجلسة، أن مجلس إدارة الاتحاد، لا يدخر جهداً للارتقاء بمستويات اللاعبين واللاعبات، سواء في الجوانب الفنية أو البدنية أو العلمية، بالإضافة إلى الجوانب النفسية والصحية، ورحبت المطروشي بالخبيرة الدكتورة بنة بوزون مشيرة إلى أنها واحدة من أبرز الخبرات العربيات، في مجال علم النفس وحاصلة على شهادة الدكتوراه من جامعة ويلز في بريطانيا.