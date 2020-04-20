«عربي الدراجات» يبحث مصير بطولاته

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

عقد الاتحاد العربي للدراجات، برئاسة الشيخ فيصل بن حميد القاسمي رئيس الاتحاد، أمس، الاجتماع الاستثنائي للجنة التنفيذية عن بُعد، باستخدام تقنية الفيديو المرئي، وقرر الاجتماع تأجيل البت في مصير البطولات المقرر تنظيمها للموسم الرياضي الحالي 2020 للاجتماع الذي سيعقد في يوليو المقبل، كما تقرر إدراج إقامة طواف عربي لفئة الإناث، ضمن أجندة عام 2021 م على أن تحدد تفاصيله ومكان إقامته في موعد لاحق، كما قرر الاجتماع إعداد دراسة بشأن تكوين فريق عربي للمشاركة باسم الاتحاد العربي في البطولات القارية والإقليمية والدولية، وأشاد الاجتماع بمبادرة الأمانة العامة للتضامن مع مصابي جائحة «كورونا» من الدراجين العرب والدوليين والتشجيع على التمرين داخل المنازل.