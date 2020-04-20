منتخبات السباحة تواصل تدريباتها عن بُعد

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

تواصل منتخبات السباحة الإماراتية تدريباتها اليومية عن بعد، تحت قيادة الجهاز الفني للمنتخب المكون من علي دياب وأحمد الغيطاني، وبإشراف من رئيس لجنة المنتخبات نائب رئيس اتحاد الإمارات للسباحة جمعة البلوشي.

ويسعى الاتحاد من خلال هذه التدريبات إلى مساعدة الأندية في الحفاظ على تدريبات السباحين بمجموعة من تدريبات اللياقة، خلال الحظر المنزلي المفروض عليهم بسبب تفشي فيروس «كورونا» المستجد، الذي تسبب في وقف كل أنشطة السباحة المحلية، إضافة إلى تأجيل بطولة دبي الدولية للسباحة المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو، والتي بدورها تم تأجيلها أيضاً كما تم تأجيل دورة الألعاب الخليجية، والتي كان من المقرر إقامتها في أول أبريل الجاري، وقد تم تحديد موعد بديل لها في شهر ديسمبر المقبل.