«دبي للسيدات» ينظّم أنشطة تفاعلية على «إنستغرام»

المصدر: (دبي- البيان الرياضي)

يُواصل نادي دبي للسيدات، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «انستغرام» دوره في التوعية بأهمية الحفاظ على الصحة واللياقة والحيوية بالتوازي مع الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية، التي اتخذتها الدولة حفاظاً على صحة وسلامة المجتمع، تعزيزاً للجهود الوطنية الرامية لمكافحة والحد من انتشار فيروس «كورونا»، وسينظم النادي خلال الفترة المقبلة عدداً من المحادثات التحفيزية المباشرة عبر حسابه على «انستغرام»، منها محادثة «كيف تكون منتجاً أثناء الحجر الصحي» لمدربة التنمية الذاتية ليال طاهر، ومحادثة «الاستعداد لرمضان» لمدربة الإتيكيت ومهارات الحياة الاجتماعية جيهان صفر، بالإضافة للرسم على اللاتيه مع «البريستا» الإماراتية نوران البناي، وأنشطة تفاعلية أخرى سيتم الإعلان عنها قريباً.