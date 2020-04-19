البلوشي بديل أزانزا في قيادة «أبيض اليد»

المصدر: دبي - فائز بجبوج

أنهى اتحاد كرة اليد، تعاقده مع مدرب المنتخب الأول للرجال، الإسباني فرنشيسكو أزانزا، ليتولى مساعده المدرب الوطني خالد البلوشي قيادة الجهاز الفني للمنتخب بدلاً منه، كما تم تكليف المدرب الوطني قاسم عاشور تولي مهام تدريب منتخبات الشباب والناشئين والأشبال، والذي سيدخل مرحلة التجمع عندما تسمح الظروف بذلك، في ظل الإعداد لبطولة المنتخبات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم، جاء ذلك في الاجتماع المرئي الأول عن بُعد، الذي عقده مجلس إدارة الاتحاد أمس، برئاسة محمد عبدالكريم جلفار، رئيس الاتحاد، وناقش المجلس، ملف المنتخبات الوطنية، وإعادة النظر في عقود المدربين في ظل الظروف الحالية التي يشهدها العالم، جراء توقف النشاط الرياضي بسبب الإجراءات الاحترازية المتخذة في أزمة فيروس «كورونا»، وحدد الاتحاد سبتمبر المقبل موعداً لاستكمال ما تبقى من بطولات موسمه الحالي.

إلغاء واستكمال

كما تضمنت القرارات، إلغاء بطولات كأس الإمارات لفئات «الشباب والناشئين والأشبال والصغار»، والتي كان مقرراً لها في موسم 2020-2019، قبل أن يحدد مجلس إدارة الاتحاد موعداً لاستكمال ما تبقى من بطولات الموسم الحالي، بدايةً من تحديد السابع من سبتمبر المقبل موعداً لاستكمال الجولة الأخيرة من كأس سوبر الشباب، متبوعةً في 11 من الشهر ذاته بإقامة الجولة الأخيرة من دوري الناشئين، قبل أن يتم في 26 من سبتمبر استكمال الدور الثاني من دوري السيدات.

لجنة النظام

وحدد الاتحاد، أسماء اللجنة المشرفة على مراجعة النظام الأساسي للاتحاد، والمكونة من رئيس الاتحاد محمد عبدالكريم جلفار، وأمين السر نبيل عاشور، وعضو الاتحاد ناصر الحمادي، على أن تتولى هذه اللجنة بعد أسبوع من الآن رفع الصيغة النهائية للنظام الأساسي ووفق اللائحة الاسترشادية للهيئة العامة للرياضة لاعتمادها بصيغتها النهائية وعرضها على مجلس إدارة الاتحاد لأخذ الموافقة النهائية عليها، متبوعةً بإرسال الصيغة النهائية إلى اللجنة الأولمبية الوطنية، وناقش الاتحاد، الشروط الخاصة بقيد وتسجيل اللاعب المقيم في الدولة للموسم الجديد 2021-2020، وذلك مراعاة لمصلحة اللعبة واستجابة لاقتراحات الأندية.