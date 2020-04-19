«الطاولة» ينجز إعداد النظام الأساسي

المصدر: (دبي - إيهاب زهدي)

انتهى اتحاد كرة الطاولة، من إعداد النموذج الأخير للنظام الأساسي، وأصبح جاهزاً للعرض على مجلس إدارة اتحاد اللعبة، برئاسة المهندس داوود الهاجري رئيس اتحاد كرة الطاولة، لاعتماده بشكله النهائي، في اجتماع المجلس المقرر خلال الأيام المقبلة، ومن المقرر بعد الانتهاء من اعتماد النظام الأساسي، والذي تمت صياغته، بما لا يتعارض والاتحاد الدولي لكرة الطاولة، أن يتم عرضه على اللجنة الأولمبية الوطنية للتصديق عليه واعتماده، وبعدها يقوم الاتحاد بإرسال نسخ منه إلى الأندية لدراسته وإعداد ملاحظاتها حول بنود النظام الأساسي، مع الدعوة لعقد اجتماع طارئ للجمعية العمومية للاتحاد لاعتماده بشكله النهائي، ووفقاً لبنود النظام، ستجرى انتخابات مجلس الإدارة الجديد لاتحاد الكرة الطاولة.