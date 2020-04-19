طائرة العين تمدد عقدي فيسكو وأغاميز

المصدر: (العين - البيان الرياضي)

أعلنت شركة نادي العين للألعاب الرياضية عن تمديد عقد مدرب الفريق الأول للكرة الطائرة المونتنيغري فسيلن فيسكو لثلاثة مواسم مقبلة، سعياً لتحقيق الطموحات المرجوة في المواسم المقبلة، ويذكر أن المدرب فيسكو نجح في العودة بالفريق إلى المنافسة على بطولة الدوري والتأهل للمربع الذهبي، كما قامت الشركة أيضاً بتمديد عقد العملاق الكولومبي ليبرمان كرستوفر أغاميز لموسم واحد بعد أن تم التعاقد معه مطلع مارس الماضي إلا أنه لم يشارك مع الفريق بداعي توقف النشاط الرياضي، بسبب أزمة «كورونا» وأكد عبدالله الدرمكي، نائب رئيس شركة نادي العين للألعاب الرياضية المشرف العام على اللعبة، أن الاستقرار الفني مطلب أساسي في نجاح المنظومة الرياضية داخل الأندية، وهوما دفعهم إلى اتخاذ خطوة التجديد للمدرب واللاعب.