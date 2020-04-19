«القوس والسهم» يدعم جهود التدريب عن بُعد

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

أكد حسن المزروعي، أمين عام اتحاد القوس والسهم، دعم الاتحاد جهود الأندية والمدربين، لمواصلة التدريب عن بُعد للاعبين واللاعبات المنتسبين لهذه الرياضة الأولمبية، وذلك لضمان استمرارية التحضيرات خلال الفترة الحالية بالطرق المتاحة، جاء ذلك في الاجتماع الذي عقده الأمين العام عن بُعد، مع مدربي رياضة القوس والسهم في جميع الأندية المنتسبة للاتحاد، في إطار حرص الاتحاد للاطلاع على الجوانب الفنية، وضمان استمرارية التدريبات وممارسة النشاط الرياضي في المنزل، وأكد المزروعي، خلال تواصله مع المدربين أن الهدف الأساسي من الاجتماع هو تبادل التجارب بين المدربين، وتعزيز تواصل الاتحاد معهم والاطمئنان على متابعة الأهداف.