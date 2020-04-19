خورفكان لأصحاب الهمم يؤكد التزامه برواتب العاملين

المصدر: خورفكان - البيان الرياضي

أشاد الدكتور عبدالرزاق أحمد بني رشيد، رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان لأصحاب الهمم، بتوجيهات مجلس الشارقة الرياضي بضرورة الالتزام برواتب العاملين من إداريين وفنيين وعمال، وأن ذلك سوف يضمن الاستقرار والاستدامة وعدم المساس بمستوى المعيشة للعاملين في ظل الأوضاع الحالية التي يمر بها العالم بسبب انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19» وتوقف الأنشطة الرياضية.

كما قدم الدكتور عبدالرزاق أحمد بني رشيد، بالأصالة عن نفسه ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة وكافة الأجهزة الفنية والإدارية واللاعبين شكره وتقديره إلى الشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعيسى هلال الحزامي، الأمين العام، على الجهد الكبير المبذول من المجلس للحفاظ على صحة وسلامة اللاعبين والفنيين والعاملين، مشيراً إلى أن الإنسان هو أهم ثروة تملكها دولة الإمارات العربية المتحدة.