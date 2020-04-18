" اتحاد كرة اليد " ينهي عقد مدرب المنتخب

المصدر: وام

قرر مجلس إدارة اتحاد كرة اليد إنهاء عقد المدرب الاسباني فرانشيسكو خافيير أزانزا المدير الفني للمنتخب الأول للرجال اعتبارا من نهاية شهر أبريل الجاري و توجيه رسالة شكر و تقدير له على ما أنجزه خلال الفترة التي قضاها مع المنتخب، مع تكليف المدرب المواطن خالد أحمد البلوشي الذي كان يشغل موقع مساعد مدرب منتخب الرجال بقيادة الجهاز الفني للمنتخب خلال الفترة القادمة.. وتكليف المدرب المواطن قاسم محمد بن عاشور المدير الفني لمنتخبات المراحل السنية بإعداد برنامج منتخبات الشباب – الناشئين - الأشبال خلال الفترة القادمة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد صباح اليوم بدبي عن بعد بنظام الاتصال المرئي برئاسة محمد عبدالكريم جلفار رئيس المجلس وحضور كل الأعضاء.

كما قرر المجلس إلغاء بطولات كأس الامارات لفئات شباب – ناشئين – أشبال – صغار للموسم الرياضي المنتهي 2019/2020 والاكتفاء بما أقيم من مسابقات لهذه الفئات واستكمال الجولة الأخيرة من مسابقة كأس السوبر لفئة الشباب للموسم الرياضي 2019/2020 لتقام بداية الموسم الجديد 2020/2021 وذلك في 7 سبتمبر المقبل وبدء بطولة الدوري العام لفئة الشباب للموسم الرياضي الجديد يوم 14 سبتمبر من العام الجاري مع استكمال الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري العام لفئة الناشئين للموسم الرياضي 2019/2020 لتقام بداية الموسم الجديد 2020/2021 وتحديدا في 11 سبتمبر المقبل .

وقرر المجلس أيضا بدء بطولة الدوري العام لفئة الناشئين للموسم الرياضي الجديد يوم الجمعة 18 سبتمبر المقبل و بدء بطولة الدوري العام لفئة الأشبال للموسم الرياضي الجديد يوم السبت 19 سبتمبر من العام الجاري وبدء بطولة الدوري العام لفئة الصغار للموسم الرياضي الجديد يوم الخميس الموافق 17 سبتمبر أيضا.

وناقش المجتمعون الشروط الخاصة بقيد وتسجيل اللاعب المقيم في الدولة للموسم القادم 2020/2021، وبالنسبة للشروط السابق العمل بها خلال الموسم الماضي و التي ستطبق في الموسم المقبل فقد تقرر ألا يكون اللاعب مسجلا في أي ناد آخر في اتحاد لعبة جماعية أو فردية و أن يحصل على موافقة ولي الأمر إذا كان من اللاعبين القصر و أن يكون اللاعب مقيما في الدولة مع رب أسرته أو ولى أمره إذا كان من اللاعبين القصر وأن يكون له إقامة مشروعة صادرة من الدولة و سارية المفعول على أن لا تكون إقامته على كفالة النادي والحصول على شهادة انتقال قارية أو دولية وذلك حسب حالة كل لاعب من لاعبي فئات رجال – شباب – ناشئين .. وأن يلتزم اللاعب "رجال – شباب" بإحضار شهادة من جهة العمل أو الدراسة بأنه لا يزال على رأس عمله حتى تاريخ التسجيل أو أنه لا يزال مقيدا بالمدرسة أو الجامعة حتى تاريخ التسجيـل.. كمــا يلتزم اللاعب من فئات "ناشئين – أشبال – صغار" بإحضار شهادة من جهة الدراسة بأنه لا يزال مقيدا بالمدرسة أو الجامعة حتى تاريخ التسجيل.

ويتطلب تسجيل اللاعب المقيم مدة زمنية قد تصل إلى 20 يوما وذلك حسب لوائح الاتحادين القاري والدولي لكرة اليد.. وأن يعامل اللاعب المقيم خلال فترات القيد كلاعب مواطن.. وأن يشترط لقيد وتسجيل اللاعب المقيم بالدولة ألا يكون مسجلا كلاعب محترف في أي اتحاد آخر خارج الدولة خلال مدة الـ 12 شهرا السابقة على طلب تسجيله بالاتحاد، وذلك حتى يسمح بقيده بالاتحاد.

و تقرر أن يسمح لأي لاعب محترف قد تم تسجيله سابقا في سجلات الاتحاد بقيده ضمن فئة اللاعب المقيم في الدولة بشرط ألا يكون مسجلا كلاعب محترف بالإمارات سواء باتحاد اليد أو أي اتحاد آخر خارج الدولة خلال مدة الـ /12/ شهرا السابقة على طلب تسجيله بالاتحاد مع توفير الوثائق المطلوبة وهي جواز السفر للاعب و ولي أمره و شهادة الميلاد المعتمدة والإقامة سارية المفعول وبطاقة الهوية وشهادة لمن يهمه الأمر من جهة العمل أو الدراسة.

و بالإضافة إلى ما سبق من شروط استحدث الاتحاد عدة شروط جديدة سيتم العمل بها اعتبارا من الموسم المقبل ومنها أنه إذا تم اختيار اللاعب المقيم للانضمام لمنتخب بلاده سـواء خلال المعسكرات أو بطولات المنتخبات يسمح له بالمشاركة مع منتخب بلاده، ولن يقوم الاتحاد بتأجيل أو إيقاف المسابقة المحلية للنادي المسجل به اللاعب.

و في حالة موافقة النادي المسجل به اللاعب المقيم على استدعاء اللاعب للانضمام لناديه المنتقل منه سواء خلال المعسكرات أو بطولات الأندية، لن يقوم الاتحاد بتأجيل أو إيقاف المسابقة المحلية للنادي المسجل به اللاعب.. وضرورة تقديم إقرار اللاعبين فئات" ناشئين – شباب – رجال" موقع من النادي و اللاعب على أن تكون مدة هذا الاقرار موسما رياضيا واحدا قابل للتجديد سنويا بناء على اتفاق الطرفين.. وتقديم إقرار اللاعبين فئات "براعم – صغار – أشبال" موقع بين النادي و ولي أمر اللاعـب ومن الممكن أن تكون مدته أكثر من موسم رياضي واحد و بحد أقصى نهاية الموسم الذي يتم بعـده تصعيد اللاعـب من مرحلة الأشبال الى مرحلة الناشئين بحيث يحـق للاعب اعتبارا من مرحلة الناشئين تجديد الإقـرار لناديه الأصلي أو الانتقال لأي ناد آخـر.

وفي حالة استمرار اللاعب المقيم مع ناديه الأصلي لمدة3 مراحل سنية متتالية " براعم – صغار – أشبال" أو استمراره لمرحلتين متتاليتين "صغار – أشبال" ورغبته في الانتقال من ناديه الأصلي إلى أي ناد آخر وذلك اعتبارا من بداية موسم تصعيده لفئة الناشئين، فإنه يحق للنادي الأصلي في هذه الحالة المطالبة ببدل حـق رعايـة من النادي الذي سينتقل إليه اللاعب وذلك بواقع 3000 درهم عن كل موسم رياضي قضاه اللاعب بفئة البراعم وبواقع 4000 درهم عن كل موسم رياضي قضاه اللاعب بفئة الصغار و 5000 درهم عن كل موسم رياضي قضاه اللاعب بفئة الأشبال ويلتزم النادي الجديد المنتقل اليه اللاعب بسداد هذه المبالغ الى النادي الأصلي لإتمام عملية الانتقال.

وقرر المجلس أيضا تشكيل لجنة برئاسة محمد عبدالكريم جلفار رئيس المجلس و عضوية كل من نبيل محمد بن عاشور وناصر سالم الحمادي لمراجعة النظام الأساسي للاتحاد بما يتماشى مع اللائحة الإسترشادية للهيئة العامة للرياضة.

وقرر اجتماع المجلس كذلك استكمال مباريات الدور الثاني لبطولة الدوري العام للسيدات للموسم 2019/2020 وذلك اعتبارا من يوم السبت 26 سبتمبر المقبل.