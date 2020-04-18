ديوكوفيتش وفيدرر ونادال يقترحون منح 10 آلاف دولار لكل لاعب متعسّر

المصدر: دبي-عدنان الغربي

أطلق افضل ثلاثة لاعبي تنس في العالم، الصربي نوفاك ديوكوفيتش والسويسري روجيه فيدرر والاسباني رفائيل نادال مبادرة إنشاء صندوق دعم لمساعدة اللاعبين الذين يواجهون صعوبات مالية بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية التي خلفها تفشي وباء فيروس كورونا حول العالم، على أن يكون اللاعبون المعنيون بالمساعدة يحملون تصنيفا دوليا بين 250 إلى 700.

وأعلن نوفاك ديوكوفيتش ، رئيس مجلس اللاعبين ، في رسالة وجهها إلى لاعبي التنس المحترفين، مقترحاته لإنشاء صندوق دعم بعد التشاور مع فيدرر ونادال، في الوقت الذي أعلنت فيه رابطة محترفي التنس عن تخصيص مليون دولار لمساعدة اللاعبين المصنفين بين 150 و400 في حين أن مقترح نوفاك يشمل اللاعبين بين 250 و700 لأنها الشريحة الأكثر تضررا من تعليق النشاط.

وقال نوفاك في سالته إن أول 250 لاعبا (على الأقل) شاركوا في التصفيات التمهيدية لبطولة أستراليا هذا العام سيحصلون على مبلغ مالي كبير بصرف النظر عن المركز 250، وأضاف: نعتقد أننا جميعا بحاجة إلى الاجتماع ومساعدة هؤلاء اللاعبين، كثير منهم يفكرون في تعليق نشاطهم الاحترافي لأنهم ببساطة لا يستطعيون مواجهة الصعوبات المالية، لسوء الحظ عدد كبير منهم بين التصنيف 250 و700 وهم لا يحظون بدعم الاتحادات أوليس لديهم رعاة، إن رابطة تنس المحترفين تضم حوالي 700 عضو ويتوجب علينا ان نهتم بالجميع لأنهم أساس التنس والرياضة المحترفة.

وتابع: نتطلع لمنح 10 آلاف دولار لكل لاعب تصنيفه بين 250 و700، على أن يصل مجموع المبلغ الذي سنجمعه 4,5 مليون دولار، ولكن كيف سيتم ذلك؟ نقترح مساهمة كل اللاعبين المصنفين في الفردي ضمن الـ 100 الأوائل في العالم و 20 من المصنفين الأوائل في الزوجي و جميعهم سيساهمون بمبالغ تترواح بين 5 آلاف و30 ألف دولار حسب تصنيف كل واحد منهم، مع مساهمات متوقعة من بطولات غراند سلام ورابطة تنس المحترفين وهو ما يرفع مجموع المساهمات إلى أكثر من 4 ملايين دولار.

وأشار اللاعب الصربي إلى أن كل بطولة من بطولات غراند سلام ستقدم دعما للصندوق بـ500 ألف دولار حسب تأكيد رئيس رابطة تنس المحترفين.

واقترح اللاعبون الثلاثة أن تكون مساهمة اللاعبين المصنفين تحت 100 على النحو التالي:

اللاعبون المصنفون الأوائل على العالم من 1إلى 5 : 30 ألف دولار كل لاعب

اللاعبون المصنفون بين 5 و10: 20 ألف دولار كل لاعب

اللاعبون المصنفون بين 10 و20 : 15 ألف دولار كل لاعب

اللاعبون المصنفون بين 20 و50: 10 آلاف دولار كل لاعب

اللاعبون المصنفزن بين 50 و100: 5 آلاف دولار كل لاعب

اللاعبون المصنفون من 1 إلى 20 في الزوجي: 5 آلاف دولار كل لاعب