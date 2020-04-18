إصابة 20 شخصاً بكورونا في مدرسة لرياضة البيسبول

المصدر: أ ف ب

أصيب 20 شخصا بينهم شبان رياضيون بفيروس كورونا المستجد في مدرسة لرياضة البيسبول بعد خرقهم الحجر الصحي الذي فرضته فنزويلا لمدة شهر كما اعلنت الحكومة المحلية الجمعة.

وقال وزير الاعلام خورخي رودريغيز "اصيب 20 شخصا بالفيروس في هذه المدرسة".

وتقع المدرسة في مارغاريتا احدى الجزر السياحية في ولاية نويفا اسبرتا شمال شرق البلاد وتضم 63 شخصا بينهم 35 رياضيا تتراوح اعمارهم بين 12 و19 سنة، اما الاخرون فهم من الاساتذة وعمال الصيانة والطباخين، وتبين أن شخصين اصيبا بفيروس كورونا في هذه المدرسة خلال رحلة لهما الى جمهورية الدومينيكان كما أشار الوزير قبل ان ينقلا العدوى الى الآخرين، وتم احتجاز خمسة اشخاص لخرقهم المرسوم الرئاسي المتعلق بالحجر الصحي بينها مديران في المدرسة ومدرب كما اعلن المدعي العام طارق وليام صعب على حساب تويتر ووجهت اليهم تهمة الحاق "اصابات خطيرة جدا" باشخاص قاصرين.

وكانت الحكومة الفنزويلية اعلنت في 12 ابريل الجاري تمديد "حالة الانذار" والحجر الصحي التام ل30 يوما اضافيا في محاولة لاحتواء تفشي وباء "كوفيد-19" في البلاد.