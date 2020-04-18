الزرعوني: تعاون الاتحادات وراء نجاحات الغولف العربي

المصدر: دبي - فائز بجبوج

أكد عادل الزرعوني، الأمين العام للاتحاد العربي للغولف، أن التعاون الكبير الذي يقدمه القائمون على الاتحادات والجامعات ولجان الغولف بالوطن العربي مع الاتحاد العربي، كان وراء النجاحات التي تشهدها اللعبة ولاعبوها في وطننا العربي، وقال : هذه الجهود الكبيرة كان لها الدور الكبير في تنفيذ خطط واستراتيجية الاتحاد العربي خلال الموسم، ومثلت استكمالاً للنجاحات التي يشهدها الاتحاد خلال دورته الحالية.وثمّن الزرعوني التعاون الكبير مع الاتحادات العربية وما شهده الموسم من انتشار للعبة، إلى جانب بروز منتخبات ولاعبين جدد اعتلوا منصات التتويج وحققوا النتائج التي تثلج صدورنا وتبعث على التفاؤل بمستقبل أفضل وصولاً للعالمية.

وعن الأجندة السنوية لبطولات الاتحاد العربي، قال الزرعوني: في الموسم الحالي تم تنظيم بطولة الرواد بنسختها الأولى خلال شهر مارس الماضي بالعاصمة المصرية القاهرة، وشهدت مشاركة كبيرة من لاعبي الرعيل الأول للعبة، كما تم تنظيم البطولة العربية للمراحل السنية خلال سبتمبر الماضي، في مصر، وتبعتها البطولة العربية 39 للرجال خلال ديسمبر في المغرب. وأوضح أنه بسبب انتشار فيروس «كورونا»، وللحفاظ على سلامة الجميع، تم ترحيل بطولتي الرواد بنسختها الثانية وبطولة التحدي العربي بين المنتخبين العربين الآسيوي والإفريقي بنسختها الأولى إلى شهر سبتمبر وستقام في مصر.