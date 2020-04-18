«دبي الرياضي» ينظم تحدّي الطواف الافتراضي غداً

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلن مجلس دبي الرياضي عن تنظيم «تحدي الطواف الافتراضي» للدراجات الهوائية اعتباراً من الغد، ويستمر حتى الخميس المقبل، ضمن حملة «مضمارك في بيتك» التي تهدف إلى تحفيز الجمهور على ممارسة رياضة الدراجات الهوائية داخل المنزل، وذلك في إطار مبادرته الرائدة «خلك نشيط، وخلك سليم»، التي انطلقت من دبي ووصلت إلى الملايين حول العالم، وتفاعل معها الأفراد من مختلف الجنسيات والمؤسسات الرياضية والإعلامية ومراكز التدريب المتخصصة داخل وخارج الدولة، كونها تهدف إلى تشجيع مختلف فئات المجتمع على مواصلة التدريبات الرياضة وتمارين النشاط البدني داخل المنزل خلال الفترة الحالية للمحافظة على الجسم السليم وتقوية الدورة الدموية ونظام المناعة.

وكان مجلس دبي الرياضي قد أطلق الأسبوع الماضي تحدي سباق السبرينت (تحدي السرعة) الذي يعد مرحلة تمهيدية لتحدي الطواف الافتراضي وتنافس فيه هواة الدراجات الهوائية على مسافة 2.1 كلم، وتعد رياضة الدراجات الهوائية من أكثر الرياضات انتشاراً في العالم وتحظى بشعبية كبيرة في دولة الإمارات خاصة مع انتشار المضامير المصممة على أحدث المعايير الدولية واستضافة الدولة لأشهر بطولات الدراجات الهوائية العالمية كل عام.

«القدرة»

ويتضمن التحدي 5 مراحل مختلفة تقام كل مرحلة في يوم منفرد، وتنطلق المنافسات في الساعة الخامسة من مساء يوم غدٍ، وتحمل المرحلة الأولى، اسم «القدرة» وتبلغ مسافتها 85 كلم، وتنطلق المرحلة الثانية بعد غد، وتحمل اسم «ند الشبا» وتبلغ مسافتها 8.2 كلم، فيما تنطلق المرحلة الثالثة يوم الثلاثاء المقبل، وتحمل اسم «حتا - الحلقة الخضراء» وتمتد لمسافة 8.5 كلم، وتحمل المرحلة الرابعة اسم «جميرا كايت بيتش» وتقام يوم الأربعاء وتمتد لمسافة 8 كلم، وتقام المرحلة الخامسة والأخيرة يوم الخميس المقبل، وتحمل اسم «حديقة مشرف» وتمتد لمسافة 4.4 كلم، ويمكن للجمهور من كافة الجنسيات ومختلف الأعمار والمستويات البدنية المشاركة في التحدي من خلال تطبيق مجلس دبي الرياضي للدراجات الهوائية Dubai cycling، الموجود على كافة متاجر التطبيقات (الأندرويد - الأبل - أي أو إس)، والذي يتيح الفرصة لمشاركة هواة رياضة الدراجات الهوائية من المحترفين والمبتدئين، ويمكن تشغيله على الهواتف الذكية وهو متوافق مع كافة الساعات الذكية.

تسجيل

ويجب على الراغبين في المشاركة بالتحدي، التسجيل في تطبيق المجلس للدراجات الهوائية وتشغيله أثناء السباق على أن يكون الهاتف موصولًا بشبكة الإنترنت، كما تتطلب المشاركة في التحدي إرفاق جهاز تاكس الذكي التفاعلي المخصص للتدريب المنزلي مع الدراجة الهوائية المستخدمة في السباق حتى يمكن احتساب مسافة السباق بدقة، ويقوم المشارك بموافقة الجهاز مع الهاتف، ثم يختار سباق تحدي الطواف الافتراضي من بين السباقات الموجودة في التطبيق، ويبدأ بالمرحلة الأولى وهي مرحلة القدرة وسيظهر التطبيق خريطة المضمار الخاص بكل مرحلة ويبين المكان الذي يفترض أنه يكون فيه المتسابق على المضمار حسب سرعته، وفي نهاية كل مرحلة يظهر الوقت الذي حققه المتسابق، وسيتم الإعلان عن النتائج في نهاية التحدي.

جوائز

وخصص مجلس دبي الرياضي جوائز للفائزين بالمراكز العشرة الأولى في مجموع مراحل السباق والمقدمة من «سايكل هب»، ويحصل الفائز بالمركز الأول على دراجة آليز المتخصصة للمحترفين، والثاني على 6 خدمات صيانة للدراجة من الباقة الذهبية لسايكل هب، والثالث على الحذاء الفاخر من نوع s-works road 7 المخصص لسباقات الدراجات الهوائية، والرابع على خوذة رأس من نوع بريفيل المخصصة للدارجات الهوائية، والخامس على خدمات متميزة من سايكل هب بالإضافة لجوائز أخرى حتى العاشر.